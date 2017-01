TIROLER TAGESZEITUNG: Leitartikel vom 13. Jänner 2017 von - Wettbewerb in der Koalition

Innsbruck (OTS) - Noch gehen die Regierungsparteien SPÖ und ÖVP nicht auf Konfrontationskurs. Die jeweiligen Profile für einen Wahlkampf werden aber bereits geschärft. Dabei ist die Kanzlerpartei dem Juniorpartner einige Schritt voraus.

Eine Grundsatzrede konnte und

wollte ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner bei der Parteiklausur nicht halten. Er war aber gezwungen, auf jene seines Regierungskollegen zu antworten. SPÖ-Kanzler Christian Kern hat mit

seinem am Mittwoch präsentierten Programm einiges vorgelegt. Die ÖVP ist derzeit auf die Rolle des Juniorpartners, der auf SPÖ-Ideen bloß reagieren kann, reduziert.

Eine graue Wand statt großer Kulisse, einige Dutzend Parlamentarier und Minister statt 1500 Funktionäre als Zuseher und ein schlichtes Stehpult statt eines Tischs, der dem Redner Bewegungsfreiheit lässt:

So hielt der ÖVP-Obmann Mitterlehner gestern seine Abschlussrede. Immerhin war es eine Klubklausur und keine Programmpräsentation, große Inszenierung war keine notwendig. Getroffen haben sich die ÖVP-Politiker zum traditionellen Jahresauftakt im steirischen Hügelland, um das „inhaltliche Profil für 2017 zu schärfen“, wie es das Programm versprach. Doch der lang erwartete Auftritt von Kern am Mittwochabend kam der ÖVP dazwischen und machte ihr die innenpolitische Aufmerksamkeit streitig. Zumindest etwas Scheinwerferlicht konnte die Forderung, die Flüchtlingsobergrenze auf rund 17.000 kürzen zu wollen, einfangen. Eine Forderung übrigens, die durchaus als Kampfansage an die FPÖ verstanden werden kann, die bekanntlich beim Thema Migration einen äußerst restriktiven Kurs fährt. Denn es ist das erklärte Ziel der ÖVP, den FPÖ-Wählern klarzumachen, dass die Volkspartei die besseren Antworten auf Fragen und Unsicherheiten beim Thema Sicherheit hat.

Die gewünschte Asyl-Verschärfung bringt aber auch die Kanzlerpartei in Bedrängnis. Vor allem der linke Flügel der Sozialdemokratie ,und damit die zwar mächtige, aber von Machtkämpfen gebeutelte Wiener Stadtpartei, wird mit dieser De-facto-Schließung der Grenzen – und das ist eine halbierte Obergrenze wegen der rückgestellten Asyl-Anträge aus dem Vorjahr – nur schwer mitgehen können. Ist das also die von vielen erhoffte, von noch mehr gefürchtete Bruchlinie der Koalition?

Noch sieht es nicht danach aus. Noch signalisieren beide Parteien Bereitschaft, miteinander zu arbeiten und über jeweils ungeliebte Themen ernsthaft zu verhandeln. Gleichzeitig positionieren sich beide bereits für die Zeit danach. Dagegen ist nichts einzuwenden – solange der Wettbewerb der ideologischen Ideen nicht auf Kosten der Regierungsarbeit geht.

