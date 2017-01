Neues Volksblatt: "Gemeinsames Ziel" (von Markus Ebert)

Ausgabe vom 13. Jänner 2017

Linz (OTS) - Was die inhaltliche Positionierung der Koalitionsparteien betrifft, sind nach dieser Woche die Leitpflöcke eingeschlagen. Man hat sich in diesem Zusammenhang zwar nicht ausschließlich thematische Nettigkeiten ausgerichtet, aber absolute No-Go's haben weder ÖVP noch SPÖ in die jeweils andere Richtung platziert. Dass man in Sachen Obergrenze bei der Kanzler-Partei ein Problem mit einer fixen Zahl hat, birgt zwar Konfliktpotenzial; aber eigentlich sollte man aus semantischer Weichspülerei früherer Tage — als ein Grenzzaun zu Türen mit Seitenteilen mutierte — gelernt haben. Es nützt nichts: Die Dinge müssen beim Namen genannt werden.

Was übrigens auch für die Erfolge der Regierungsarbeit gilt. Durchaus selbstkritisch merkte etwa Vizekanzler Reinhold Mitterlehner an, dass man zuweilen „den eigenen Ergebnissen im Weg steht“. Diese ins rechte Licht zu rücken beziehungsweise auch noch zu erzielen, hätte die Koalition jetzt mehr als ein Jahr Zeit, ehe die nächste reguläre Nationalratswahl anstünde. Dass sie aktuell die politische Themenführerschaft übernommen haben — abzulesen auch an den recht lustlosen Kommentaren der Opposition zu den Koalitions-Ansagen —, sollte Rot und Schwarz eigentlich motivieren, den Rest der Periode mit gemeinsamer Sachpolitik zu befüllen. Anstrengungsmäßig gibt es dafür keine Obergrenze, aber wohl ein gemeinsames Ziel: Österreich nach vorne bringen.

