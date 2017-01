OÖNachrichten-Leitartikel: "Noch kein New Deal, aber immerhin New Stil", von Wolfgang Braun

Ausgabe vom 13. Jänner 2017

Linz (OTS) - Gestern hatte Bundeskanzler Christian Kern (SP) seinen zweiten Auftritt in Oberösterreich: Viel kleiner als in Wels, ohne rote Funktionäre im Publikum, ohne US-Inszenierung, dafür entspannter und kürzer. Kern referierte an der Fachhochschule Hagenberg rund 40 Minuten lang vor etwa 200 Studenten. Er brachte eine gestraffte Fassung seiner Welser Rede und stand für Fragen der Studierenden zur Verfügung – alles betont locker. Am Ende gab es mehr als freundlichen Applaus für den Kanzler.

Schwieriger bleibt die Einordnung der „großen“ Kern-Rede vom Mittwochabend in der Welser Messehalle. Das liegt vor allem daran, dass Kerns zweistündiger Vortrag und das mitgelieferte 145-Seiten-Programm aus dem üblichen Politik-Rahmen fielen. Schon die Inszenierung mit Arena-Charakter war so ganz anders als die gewohnten frontalen Parteitagsansprachen. Gleiches gilt – wie bereits gestern erwähnt – für das vorgelegte Konzept, das eher einem flotten Magazin als dem Forderungskatalog einer Partei ähnelt.

Selbstverständlich hat die Ideen-Sammlung Schwächen. Dass das Thema Pensionen unerwähnt bleibt, ist ein Makel. Auch die Finanzierungsfragen für die meisten Pläne hat man eher salopp behandelt. Gleiches gilt für den inhaltlich vollkommen richtigen Vorstoß für die Einführung eines Mehrheitswahlrechtes. Dieses würde tatsächlich die Regierungsbildung erleichtern, Blockaden in Koalitionen weitgehend reduzieren und damit den Parteien wieder mehr Klarheit und Profil ermöglichen. Aber als Diskussionsgrundlage dafür braucht es ein detailliert ausgearbeitetes Konzept, das man so in Kerns Programmheft nicht findet.

Andererseits hat Kern Punkte angesprochen, die einen Kulturbruch in der SPÖ markieren können, Stichwort Leistungstests vor Studienbeginn oder Arbeitszeitflexibilisierung. Er hat also keine reine Wohlfühlagenda für die Parteiseele präsentiert.

Die beste Verpackung nützt nichts, wenn der Inhalt nicht Schritt hält. Trotzdem ist die Inszenierung eine Stärke Kerns: Denn sie eröffnet die Chance, vor allem junge, aber auch frustrierte Wähler wieder für einen Dialog über Politik zu gewinnen – und das ist bitter notwendig. In seiner zweistündigen Rede hat Kern zudem kein einziges Mal politische Gegner kritisiert, angegriffen oder gar verächtlich gemacht. Das ist noch kein New Deal – aber ein New Stil ist es allemal.

