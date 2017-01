NEOS Wien: Deine Chance 2020

Beate Meinl-Reisinger: „NEOS startet mit ‚Wien. Deine Chance 2020‘ ins neue Jahr und wird gemeinsam mit den Bürgern Ideen für die Zukunft der Stadt entwickeln."

Wien (OTS) - Bei der heutigen Auftaktklausur des NEOS Wien Rathausklubs wurden die Arbeitsschwerpunkte für 2017 festgelegt. Ziel ist die Erarbeitung von Visionen für die Stadt: „Wir wollen mit unserem Prozess ‚Wien. Deine Chance 2020‘ mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Konzepte und Ideen für ein fortschrittlicheres, freieres und faireres Wien erstellen. Wir werden in einer Reihe von Veranstaltungen ganz konkret fragen, wie wir den Menschen der Stadt mehr Chancen für ihre Zukunft geben können“, berichtet NEOS Wien Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger.

„Das Rathaus-Team hat sich zusätzlich inhaltliche Schwerpunkte für 2017 gegeben. Wir setzen heuer auf die Themen Gesundheit, Standort und Unternehmertum“, umreißt Meinl-Reisinger weitere Ergebnisse der Neujahrsklausur. In diesen Bereichen werden Aktivitäten wie Touren zu Betroffenen und Expert_innen, Enqueten und Vorträge geplant.

Thema war auch die Förderpolitik der Stadtregierung, die immer wieder Anlass zu Kritik gebe. So kritisiere NEOS Wien immer wieder, dass es weder gesetzliche Grundlagen mit klaren Kriterien für die Vergabe von Förderungen gäbe, noch eine Wirkungsorientierung. „De facto sind viele Förderungen ein Blindflug bei der Frage, ob die Förderungen eine Wirkung entfalten“, so Meinl-Reisinger.

Als Kontrollpartei wird NEOS Wien 2017 den Fokus insbesondere auf die fragwürdige Förderpolitik von Renate Brauner richten: „Wir wollen die Förderungen der MA 5 als Handkasse der Finanzstadträtin durchleuchten. Während in Niederösterreich 1,35 Millionen Euro in einer Pröll-Stiftung zu einem medialen Aufschrei geführt haben, werden in Wien Jahr für Jahr 37 Millionen Euro völlig intransparent verteilt. Diese feudal anmutende Verteilaktion darf es in einer modernen Stadt nicht mehr geben.“

Personell wird ab sofort Gemeinderatsabgeordnete Bettina Emmerling die Agenden als Sozialsprecherin übernehmen, da der bisherige Sozialsprecher Markus Ornig den Fokus noch stärker auf Unternehmertum legt.

„Wir sind fit für das kommende Jahr und haben uns eine klare Arbeitsaufgabe für 2017 gegeben. Wir wollen Wien bereit für die Zukunft machen und Visionen zusammen mit den Menschen dieser Stadt erarbeiten. Dafür sind wir bereit“, freut sich Beate Meinl-Reisinger abschließend.

