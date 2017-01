Intensiver Jahresstart für SPREAD PR

Neukunde, eigener Blog und Showroom zur Fashion Week in Berlin

Wien (OTS) - SPREAD PR freut sich über den Neukunden RefectoCil, startet mit eigenem Agentur-Blog und vertritt österreichische Labels beim SPREAD Pop Up Showroom in Berlin zur Fashion Week.

Ab Mitte Januar 2017 begleitet die Wiener Agentur SPREAD PR den Weltmarktführer im Bereich Augenbrauen- und Wimpernfarben RefectoCil (mit Sitz in Niederösterreich) in allen Bereichen der Kommunikation. Die Agentur übernimmt hier die Agenden für Österreich, Deutschland und die Schweiz. Außerdem wird ganz nach dem SPREAD-Motto, „Vienna based but internationally driven“, die Basis der Kommunikationsstrategie für weltweit 65 Länder geschaffen. Die BtoB Marke RefectoCil steht seit über 70 Jahren für höchste Expertise in Forschung sowie Entwicklung. Auf dem internationalen Profi-Beautymarkt schon längst nicht mehr wegzudenken, soll nun auch die Imagebildung beim Endverbraucher verstärkt werden.

Zur Fashion Week in Berlin ab 17.1.2017 veranstaltet SPREAD PR den zum zweiten Mal stattfindenden Temporary Pop Up Showroom im elitären Fashion-Hotspot Hotel de Rome. Die Agentur vertritt hier exklusiv für Medien, Blogger und Einkäufer österreichische Labels und bietet eine Plattform für erste oder intensivere Kontakte zu deutschen, aber auch internationalen Meinungsbildnern. „Es geht uns darum, Labels vor Ort erlebbar zu machen, sie adäquat zu präsentieren und Medien den persönlichen Kontakt zur Marke zu ermöglichen – wo ginge das im deutschsprachigen Raum besser als in Berlin, wenn sich das Who´s who der Medien und Influencer trifft“, so Cornelia Steidl, Inhaberin und Geschäftsführerin von SPREAD PR. Namhafte Labels wie Lena Hoschek, Dorotheum Juwelier, Marc Alex, Vossen und Anna Inspiring Jewellery sind mit Highlights ihrer Kollektionen an Bord.

Passend zum spannenden und ereignisreichen Jahresbeginn wird die Fashion Week auch der Kick-off für den Spread-eigenen Blog sein. "evenly SPREAD – das Agentur-Tagebuch" wird zukünftig vorerst auf Deutsch, später auch auf Englisch über betreute Kunden, die Arbeit in der Agentur und allgemeine Lifestyle-Trends berichten. „Wir haben so wunderbare Inhalte von unseren Kunden, die bereits aus unserer PR-Arbeit resultieren, erleben einen bunten Alltag und haben zwei sehr erfolgreiche Instagram-Bloggerinnen im Team – da war ein eigener Blog doch ganz naheliegend“, so Cornelia Steidl lächelnd. „Wir freuen uns schon darauf, zu sehen, wie unser Content angenommen wird. Unsere Agenturerlebnisse tragen wir nun also in die Welt, schaffen eine zusätzliche Kommunikationsplattform und sammeln dadurch natürlich auch weitere Erfahrungen für die Betreuung unserer Kunden.“

Über SPREAD PR:

SPREAD ist seit Oktober 2014 für Lifestyle-Kunden im gesamten deutschsprachigen Raum tätig.

Die in Wien beheimatete Kommunikations-Agentur SPREAD begleitet Kunden der Branchen Mode & Beauty, Uhren & Schmuck, Reise, Kunst, Kultur, Bildung, Wohnen und Kulinarik mit professioneller Beratung durch die Welt der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. PR, Marketing, Events, Kooperationen, CI und Branding, Kommunikationspsychologie, Media- und Bloggerrelations, Influencermarketing, Projektmanagement, Social Media und mehr zählen zum Service der Agentur. SPREAD bietet neben professioneller Öffentlichkeitsarbeit auch die Kompetenz, ganzheitliche Auftritte zu entwickeln oder zu verbessern sowie alle Disziplinen aufeinander abzustimmen. Kommuniziert wird für österreichische Labels im In- und Ausland, aber auch für internationale Labels im deutschsprachigen Raum.

