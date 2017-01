FP-Neubauer/Königsberger: Gratulation zur ÖSR-Stadtgruppengründung St. Pölten

St. Pölten (OTS) - Der Bundesobmann des Österreichischen Seniorenrings und FPÖ-Seniorensprecher im Nationalrat, NAbg. Werner Neubauer sowie FPÖ NÖ-Seniorensprecher KO-Stv. Erich Königsberger freuen sich, die Gründung der ÖSR-Stadtgruppe St. Pölten bekannt zu geben.

„Mit Obmann Johann Krendl und seiner Stellvertreterin Christa Pfleger sowie Melitta Lederer als Schriftführerin und Martin Nemeth als Kassier wurden engagierte und motivierte Persönlichkeiten in den Vorstand gewählt, in deren Händen die Anliegen der St. Pöltener Senioren bestens aufgehoben sind“, so NAbg. Werner Neubauer.

Die Wichtigkeit dieser ÖSR-Gründung streicht auch KO-Stv. Erich Königsberger hervor: „Gerade in Zeiten wie diesen brauchen unsere Senioren eine aktive Vertretung, mit dem ÖSR St. Pölten ist eine solche in der Landeshauptstadt sichergestellt“.

Bei der Stadtgruppengründung anwesend waren auch der Landesobmann des ÖSR Niederösterreich, Benno Sulzberger, die FPÖ-Stadträte Mag. Klaus Otzelberger und Martin Antauer. Auch sie gratulierten den Mitgliedern des neugewählten Vorstands auf das Allerherzlichste und wünschten ihnen viel Erfolg für ihre neuen Aufgaben.

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Niederösterreich

Purkersdorferstraße 38

3100 St. Pölten

T: 02742/ 256 280

Mail: presse-noe @ fpoe.at