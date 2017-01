Vorrang für die Volksschulen!

SLÖ begrüßt Plan A von Bundeskanzler Kern

Wien (OTS) - "Worauf warten wir noch? Die Ziele für ein Bildungssystem im Sinne zukünftiger Generationen sind definiert:

Vorrang für Elementarpädagogik und Volksschule! Bürokratieabbau in den Schulen! Vorbereitung auf die digitalen Herausforderungen!", stellt Thomas Bulant, Vorsitzender der sozialdemokratischen LehrerInnen, fest. "Der SLÖ unterstützt den Weg von Christian Kern. Der in Wels geforderte Chancenindex ist für Brennpunktschulen die notwendige Ergänzung zum Autonomiepaket. Im Ringen um die Finanzierung der vor uns stehenden Bildungsoffensive steht der SLÖ an der Seite von Bildungsministerin Sonja Hammerschmid."

