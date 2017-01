BrautSache Wien 2017

Inspirationen für den schönsten Tag des Lebens im eleganten Ambiente des Park Hyatt Wien

Wien (OTS) - Die neunte Edition der BrautSache findet am 24. Februar im Wiener Luxushotel Park Hyatt statt.

Die Veranstalterinnen des Ladies-Only-Events Michaela Honies und Niely Hoetsch bitten erneut 2017, alle Bräute und solche, die es noch werden wollen, zur Hochzeitsinspiration in die Wiener Innenstadt. Die BrautSache vereint Top-Anbieter unterschiedlicher Segmente des Wiener Hochzeitsmarktes und zeigt zauberhafte Inspirationen für den unvergesslichen Moment. Exklusive Braut- und Abendmode, renommierte Fotografen, exquisites Catering, diverse Ideen rund um die Hochzeitsliste, Musik, Blumenschmuck und vieles mehr erwarten die zukünftigen Bräute und ihre Begleiterinnen. Die Veranstalterinnen selbst werden auch vor Ort präsent sein und als Expertinnen den Gästen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Als Highlight wird unter den Gästen ein kuscheliger Aufenthalt von zwei Nächten für zwei Personen mit einzigartigem Wellnesserlebnis in der 90 m² großen SPA Suite des Hotel Schloss Pichlarn, sowie ein traumhaftes Kleid von twobirds bridesmaid verlost.

Das historische und beeindruckende Ambiente des Hotels Park Hyatt am Hof, wird nun im Februar die elitärste Hochzeitsaustellung Österreichs beherbergen. „Die BrautSache ist längst das exklusivste und spannendste Event der Hochzeitsbranche. Hunderte Frauen stürmen unsere Messe, um die besten, von uns kuratierten, Anbieter für ihre Traumhochzeit kennen zu lernen. Das schafft eine unvergleichliche Stimmung von Inspiration, Aufregung, Freude und viel Vergnügen. Im Rahmen unserer Arbeit entstand nun eine schöne Kooperation mit dem Hotel, das sich natürlich als Rahmen für die BrautSache ganz wunderbar anbietet. Die Attribute dieser Location gehen Hand in Hand mit unserer Philosophie. Wir freuen uns daher nun diese adäquate Möglichkeit gleich im Februar nutzen zu können“, so die Veranstalterinnen.

Brautsache Wien 2017



Datum: 24.2.2017, 14:00 - 21:00 Uhr



Ort:

Park Hyatt Vienna

Am Hof 2, 1010 Wien



Url: www.weddingaffairs.at/brautsache



