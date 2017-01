Windbüchler zu OSZE 2017: Ohne positive Zusammenarbeit mit Türkei kein Erfolg für Österreich als OSZE-Vorsitz

Grüne: Terrorprävention ist nur gemeinsam und auf Augenhöhe mit Zivilgesellschaft zielführend

Wien (OTS) - „Vor allem die Zivilgesellschaft, insbesondere Frauen-und Mütterorganisationen, haben bei Deradikalisierung und Terrorprävention bereits viel Wissen und Praxiserfahrung. Deshalb ist es ratsam, wenn OSZE-Vorsitzender Kurz und der neu ernannte OSZE-Sonderbeauftragte für den Kampf gegen Radikalisierung, Peter Neumann, hier auf Augenhöhe mit zivilgesellschaftlichen Initiativen zusammenarbeiten“, fordert Tanja Windbüchler, außenpolitische Sprecherin der Grünen, von Außenminister Kurz, der heute Vormittag die Prioritäten des österreichischen OSZE-Vorsitzes 2017 bekanntgab.

So sind vor allem laut Studien Mütter meist die ersten Anlaufstellen, wenn deren Kinder in den Extremismus kippen. Zivilgesellschaftliche Plattformen, die Familien unterstützen, um ihre Kinder von radikalen Gruppierungen abzuhalten, müssen hier vor allem unterstützt werden. "Es sollte daher nicht nur das Ziel des österreichischen OSZE-Vorsitzes sein, best practice-Beispiele in Form eines Berichtes zu präsentieren, sondern zeitgleich auch bereits existierende Initiativen finanziell zu unterstützen“, meint die Grüne.

„Bezüglich des angekündigten Vorsitz–Zieles, in den bestehenden Konflikten vermittelnd tätig sein zu wollen, sollte Kurz seine politische Selbstinszenierung hintanstellen, wenn er seine Rolle als OSZE-Vorsitzender verantwortungsvoll und erfolgreich vom deutschen Vorsitz übernehmen will. Ob Österreich am Ende des Jahres positive Bilanz als OSZE-Vorsitz zieht, wird vor allem von Kurz' Verhalten gegenüber seinen Amtskollegen der relevanten OSZE-Teilnehmerstaaten wie Türkei, Russland, USA und Kanada, aber auch Aserbaidschan, Armenien, Moldau, Georgien und Ukraine abhängen", ist Windbüchler überzeugt.

„In der OSZE, eine der wenigen Organisationen, wo sich Russland, USA und europäische Länder im ständigen Dialog miteinander befinden, zählt die Weiterführung des Dialogs, der Aufbau von Vertrauen und ehrliche Worte abseits von Ankündigungen über social media-Kanälen. Medienzirkus in Kriegsgebieten und forsche Ansagen gegenüber AmtskollegInnen sind hier vollkommen falsch am Platz“, kritisiert Windbüchler die bisherigen PR- Aktionen von Kurz. „Das gilt vor allem für den Dialog in der OSZE mit der Türkei. Bei der OSZE herrscht das Prinzip der Einstimmigkeit und politische Fortschritte kann der OSZE-Vorsitz somit nur über vermittelnde Gespräche erzielen. Es wird sich noch weisen, ob sich Österreich mit Kurz als vermittelnder OSZE-Vorsitzender profilieren oder eher schaden wird."

Die Grünen fordern vor allem Dialoginitiativen in der Ukraine aber auch in Georgien, Moldau und Berg Karabach. Der Dialog mit der Türkei in der OSZE darf nicht ausgesetzt werden. "Sebastian Kurz wird lernen müssen, zwischen innenpolitischem Scharmützel und vermittelnder Diplomatie zu unterscheiden. Der OSZE-Vorsitz ist eine große Chance für Österreichs aktive Friedenspolitik, aber er ist keine Grundlage für den zukünftigen Wahlkampf auf Bundesebene“, stellt Windbüchler klar.

