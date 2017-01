Amon: SPÖ muss Bekenntnis zur Halbierung der Obergrenze ablegen

ÖVP-Generalsekretär: "Die Bewältigung der Zuwanderung hat auch 2017 oberste Priorität. Die Probleme müssen gelöst werden, bevor sie unlösbar sind."

Wien (OTS) - ÖVP-Generalsekretär Werner Amon unterstreicht die Aussagen von Vizekanzler und Bundesparteiobmann Reinhold Mitterlehner zur Obergrenze bei der ÖVP-Klubklausur in Pöllauberg: "Die Bewältigung der Zuwanderung muss für die Politik auch heuer oberste Priorität haben. Aktuelle Probleme wie Übergriffe, straffällige Asylwerber oder Probleme bei Abschiebungen zeigen uns, dass diese nur durch eine Anpassung der Zuwanderungspolitik gelöst werden können. Deshalb tritt die ÖVP für eine Halbierung der Obergrenze auf 17.500 ein", sagt Amon. ****

"Ich fordere die SPÖ auf, dass sie sich zu dieser Obergrenze bekennt und dass die Bundesregierung diese Richtung in ganz Europa gemeinsam vertritt", sagt Amon. Es sei ein schwieriges Thema, aber man müsse auf einen forschen Kurs in der Zuwanderungspolitik pochen, um Probleme zu lösen, bevor sie unlösbar sind.

Unabdingbar für den Erfolg des Landes sei eine Neuorientierung in den Bereichen Wirtschaft und Arbeit. "Wir müssen alte Denkmuster unterbrechen. Der Staat kann keine Arbeitsplätze schaffen, der Staat kann aber durch richtige Rahmenbedingungen die Wirtschaft stimulieren, was neue, echte Arbeitsplätze zur Folge hat. Dazu braucht es Mut, Eigeninitiative, Eigenverantwortung und Subsidiarität. Dieses Bewusstsein wollen wir in der Bevölkerung etablieren und dafür setzt sich die ÖVP ein. Neue Steuern sind dagegen keine Lösung", stellt der ÖVP-General klar. Er plädiert erneut dafür, dass überholte Regelungen im Arbeitnehmerschutz an die neue Arbeitswelt angepasst und Arbeitszeiten flexibilisiert werden.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse, Web und Social Media; Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at, www.facebook.com/volkspartei, www.twitter.com/oevp