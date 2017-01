AK Pressegespräch mit Branko Milanović – Die Ungleiche Welt. Migration, das Eine Prozent und die Zukunft der Mittelschicht.

Wien (OTS) - Wem hat die Globalisierung genützt? Was sind die Effekte auf die globale Einkommensungleichheit? Welche Rolle spielt der Geburtsort für die Verteilung der Einkommen? Und was hat das alles mit Elefanten zu tun? Branko Milanović, einer der führenden Verteilungsökonomen, stellt sein neuestes Werk vor, das nicht nur von Ökonom Thomas Piketty als „absolute Pflichtlektüre“ bezeichnet wird. Ungleichheit ist eines der wichtigsten Probleme der heutigen Zeit. Branko Milanović untersucht in seinem Buch die Ursachen und Folgen und analysiert den Zusammenhang zwischen Ungleichheit und Migration.

Im Rahmen eines Pressegesprächs bietet Ihnen die Arbeiterkammer Wien die Möglichkeit, Fragen an den Autor Branko Milanović – Visiting Presidential Professor am Graduate Center der City University of New York – zu richten.

