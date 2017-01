Pensionistenverband - Wohlmuth: Ein ausgezeichneter „Plan A“

Pflege-Eigenregress rasch abschaffen, Beschäftigungs-Garantie für ArbeitnehmerInnen über 50

Wien (OTS/SK) - Für den Pensionistenverband Österreichs (PVÖ), der in Wels bei der großen Kanzler-Rede stark vertreten war, sind die klaren Worte von Bundeskanzler Kern „ein ausgezeichneter „Plan A“ für die Zukunft aller Generationen in Österreich.“ Pensionistenverbands-Generalsekretär Andreas Wohlmuth berichtete am Donnerstag über „begeisterte und hochmotivierte, energiegeladene“ Pensionistinnen und Pensionisten. ****

„Bundeskanzler Kern hat neue politische Maßstäbe gesetzt. Er hat die Themen der Zeit wie zum Beispiel Integration, Voll-Beschäftigung und Pflege mit konkreten Maßnahmen verbunden, die Zukunftsthemen wie Bildung und Umwelt mit Zielen versehen, notwendige Reformvorhaben definiert und die Vision eines modernen und gerechten Österreichs klar formuliert“, so Wohlmuth.

Pflegeforderungen des Pensionistenverbandes übernommen

Der Bundeskanzler habe jahrelange Forderungen des Pensionistenverbandes in den „Plan A“ aufgenommen: Jährliche Anhebung des Pflegegeldes und Abschaffung des Eigenregresses bei Pflegebedürftigen, die in einem Pflegeheim leben. „Dieser Eigenregress – der weggehört - ist nämlich in Wahrheit eine 100-prozentige Vermögens- und Erbschaftssteuer, denn der Heimträger greift voll auf das gesamte Vermögen inklusive Heim, Haus und Hof zu“, so Wohlmuth.

Beschäftigungs-Garantie gibt der Generation 50+ Perspektiven

Für die seit Jahren unter dem „zum alten Eisen-gehören“-Stigma leidenden Frauen und Männer, die ab 50 als zu alt für den Arbeitsmarkt gelten, ist laut Wohlmuth die Beschäftigungs-Garantie ein „Segen“. „Für jemanden die bzw. der über 50 Jahre alt ist und arbeitslos wird, ist es de facto kaum mehr möglich, beruflich wieder Fuß zu fassen. Mit der im „Plan A“ enthaltenen Beschäftigungs-Garantie für Ältere bekommt diese Gruppe von Menschen neue Chancen, neue Perspektiven und vor allem auch wieder ihre Würde. Diese Menschen zählen nicht zum alten Eisen, sondern sind erfahren und kompetent, verantwortungsbewusst und wollen definitiv noch ihren Beitrag leisten“, so der PVÖ-Generalsekretär.

Pensionistenverband unterstützt Kanzler Kern mit voller Kraft

„Wir werden Bundeskanzler Kern mit aller Kraft bei den wichtigen Projekten und Zielen des Plan A unterstützen“, so Wohlmuth abschließend. (Schluss) up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum