ÖVP-Klubklausur (7) - Mitterlehner fordert von Kanzler Bekenntnis zur Halbierung der Obergrenze

Statt "Plan für gute Laune" steht ÖVP für Mut und Ehrlichkeit - Österreich voran: Zukunftssicherheit schaffen, Wirtschaft und Arbeit verbinden, Nachhaltigkeit der Systeme sichern

Pöllauberg (OTS/ÖVP-PK) - ÖVP-Bundesparteiobmann Vizekanzler Reinhold Mitterlehner fordert von SPÖ-Kanzler Christian Kern ein Bekenntnis zur Halbierung der Obergrenze: „Damit wir die Flüchtlingsherausforderung und die Integrationsarbeit erfolgreich bewältigen können, ist eine deutliche Reduzierung bei der Aufnahmezahl notwendig", so Mitterlehner zur geforderten Halbierung auf etwa 17.500. „Wir brauchen diese Maßnahme und müssen sie dann auch gemeinsam in ganz Europa vertreten“, appelliert Mitterlehner an den Koalitionspartner im Rahmen seiner Rede bei der ÖVP-Klubklausur in Pöllauberg.

Um Österreich voran zu bringen, brauche es „Mut und Ehrlichkeit“. „Manch andere versuchen es mit 150 Seiten-Konzepten für ‚gute Laune‘. Es geht aber nicht um den Umfang, sondern um die Inhalte und die Wertehaltung“, so Mitterlehner. Nach dem Motto „die Wahrheit ist den Menschen zumutbar“ sei es zentral, einen differenzierten Blick auf die Herausforderungen der Zukunft zu werfen und die notwendigen Maßnahmen umzusetzen. „Wir müssen uns neu ausrichten und Altbekanntes loslassen - dafür braucht man Mut.“ Die ÖVP habe daher drei Arbeitsschwerpunkte definiert: Wirtschaft und Arbeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit."

„Wir wollen Wirtschaft und Arbeit noch stärker als bisher verbinden", so Mitterlehner. Während in anderen Plänen der Eindruck erweckt werde, dass nur der Staat für Beschäftigung sorge, erinnert Mitterlehner: „Die Unternehmen sichern und schaffen Arbeitsplätze.“ Umso wichtiger sei, das Prinzip der Marktwirtschaft mit den ÖVP-Werten Eigeninitiative, Eigenverantwortung und Subsidiarität zu leben. „Unser Ansatz lautet: Anreize statt Belastungen. Wer ÖVP wählt, wählt weniger Steuern und Abgaben. Das ist der einfache Unterschied zur Konkurrenz“, sagt Mitterlehner. Um Wirtschaft und Arbeitsplätze zu stärken, setze sich die ÖVP für effiziente Impulse ein, wie flexiblere Arbeitszeiten, weniger Arbeitsinspektoren, Bürokratieabbau, Mobilitätsprämie, Entrümpelung des Arbeitnehmerschutzes, Beraten statt Strafen, Abschaffung von Mehrfachbestrafungen für Bagatelldelikte, Abschaffung der Kalten Progression sowie die Senkung der Körperschaftssteuer.

Die Halbierung der Obergrenze gehöre zu den zentralen Punkten des ÖVP-Schwerpunktes „Sicherheit und Integration“. „In den vergangenen Monaten hat sich in der Bevölkerung das Gefühl intensiviert, dass man auf Österreichs Straßen nicht mehr sicher ist. Tatsache ist, dass viele Menschen, die in unser Land geflüchtet sind, nicht integrationswillig sind. Schwierigkeiten bei Abschiebungen verschärfen die Problematik. Hier müssen wir aktiv gegensteuern. Wir brauchen eine wehrhafte Demokratie. Die Verteidigung unserer Leitkultur und ein verschärftes Integrationsgesetz gehören daher zu unseren klaren Prioritäten“, so Mitterlehner.

Ob im Energie- und Klimabereich oder beim Arbeitsmarkt-, Gesundheits-und Pensionssystem - „nachhaltige Verantwortung liegt in der Effizienz unserer Systeme“, erläutert der Vizekanzler den ÖVP-Schwerpunkt „Nachhaltigkeit“. Zentral sei, die vorhandenen Ressourcen und finanziellen Mittel sinnvoll einzusetzen.

Abschließend appellierte der Bundesparteiobmann an das Wir-Gefühl der Volkspartei. „Angst und Mut sind gleichermaßen ansteckend. Während Ängste bereits einen Dominoeffekt erzeugt haben, müssen wir jetzt die andere Seite besetzen. Die ÖVP geht mit Mut die Fragen der Zukunft an, und zwar frei, selbstbestimmt und verantwortungsbewusst. Nur mit Mut können wir die Zukunft erfolgreich gestalten. Glück auf!“ (Schluss)

