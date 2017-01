Haubner ad Kern: Ziele zu Wachstum und Entlastung rasch umsetzen

Alle Kraft der Wirtschaft!

Wien (OTS) - „Österreich braucht vernünftige Maßnahmen um die Wirtschaft zu stärken, den Standort zu sichern und die heimischen Unternehmen wieder zu entlasten. Es ist klar, dass der Staat nicht die notwendigen Arbeitsplätze schaffen kann. Dies tut ausschließlich die Wirtschaft und unsere erfolgreichen Unternehmen. Bundeskanzler Kern hat in seiner gestrigen Rede einige notwendige Ziele und Maßnahmen angesprochen, welche der Wirtschaftsbund schon seit langer Zeit vorgeschlagen hat um unser Land voran zu bringen“, so Wirtschaftsbund-Generalsekretär Peter Haubner anlässlich der Rede von Bundeskanzler Kern.

Der Wirtschaftsbund-Generalsekretär sieht vor allem die Notwendigkeit zur Flexibilisierung der Arbeitszeiten als unabdingbar: „Die Arbeitszeitflexibilisierung ist eine jahrelange Forderung des Wirtschaftsbundes und ganz im Sinne der Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Es ist jedoch klar für uns, dass eine Einschränkung nur auf Gleitzeit eine zu restriktive Maßnahme ist. Wir brauchen hier Lösungen im Einvernehmen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, denn nur gemeinsam kann man erfolgreich sein. Deshalb gilt es so viel als möglich auf betrieblicher Ebene zu lösen“, betont Haubner, der eine Arbeitszeitverkürzung ablehnt.

Positiv zu bewerten seien für den WB-General die Aussagen in Richtung weiterer Senkung der Lohnnebenkosten: „Wir benötigen Maßnahmen, die unsere heimische Wirtschaft unterstützen und das Wirtschaften erleichtern. Das geht nur über spürbare Entlastungen, wie etwa Lohnnebenkostensenkungen und einem Bürokratieabbau in allen möglichen Bereichen.“

Neue Belastungsideen wie eine Wertschöpfungsabgabe sind jedenfalls strikt abzulehnen. Der deutsche Sozialdemokrat und ehemalige Arbeits-und Wirtschaftsminister Wolfgang Clement, der als Gastredner bei der ÖVP-Klubklausur in Pöllauberg sprach, dazu: „Ich habe gar nicht gewusst, dass die noch irgendwer will. Die ist wie das Ungeheuer von Loch Ness: taucht alle Jahre wieder einmal auf, aber in Wirklichkeit ist sie ein völliger Unsinn.“ Wertschöpfungsabgaben belasten den Standort, sind wettbewerbsfeindlich und in Europa nirgends vorzufinden. Für Haubner ist somit eines klar: „Wir wollen keine neuen Steuern. Gerade deshalb ist es erfreulich, dass Bundeskanzler Kern betont hat, dass Steuern, Abgaben und Schulden gesenkt werden müssen.“

Die von Kern angesprochene Aufwertung der Lehre, insbesondere die höhere Durchlässigkeit zu Fachhochschulen und Universitäten, könne dazu beitragen dem vorherrschenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Eine Abschottung ausländischer Fachkräfte vom österreichischen Arbeitsmarkt sieht Haubner allerdings kritisch.

Es gelte jetzt aber die Ärmel hochzukrempeln und alle Kraft der Wirtschaft zu widmen. „Jetzt geht es ums Umsetzen“, so Haubner und abschließend: „Wir dürfen keine Zeit verlieren und müssen endlich mit den notwendigen Reformen beginnen um unsere Unternehmen zu entlasten, denn nur diese schaffen die notwendigen Arbeitsplätze in unserem Land und garantieren unseren hohen Lebensstandard.“

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Wirtschaftsbund

Jurica Mustac, MA BA

+43 (0)1 5054796-13, Mobil: +43 (0)650 7310268

jurica.mustac @ parlament.gv.at

http://www.wirtschaftsbund.at www.facebook.com/WirtschaftsbundOesterreich