LR Gerhard Köfer: Bundeskanzler Kerns „Plan A“ blieb vieles schuldig

Viele Worthülsen, wenige (richtige) Lösungen

Wien/Klagenfurt (OTS) - Einen differenzierten Blick auf die „Plan A“-Präsentation von Bundeskanzler Christian Kern hat Team Kärnten-Landesrat Gerhard Köfer: „Man muss leider sagen, dass die Rede Kerns von etlichen politische Worthülsen bestimmt war und sein Programm vieles schuldig geblieben ist. Bei den teilweise vorgetragenen brauchbaren Lösungen wird die Zukunft zeigen, ob diese auch tatsächlich umgesetzt werden. Eigentlich hätte die Regierung aber schon genug Zeit gehabt, diese Maßnahmen auf Schiene zu bringen.“ Köfer kritisiert an der Rede des Bundeskanzlers vor allem, dass es von Kern keine Antwort darauf gab, wie das Pensionssystem nachhaltig abgesichert und generationengerecht gestaltet werden soll.

Als absolut unzureichend bezeichnet Köfer zudem Kerns Ausführungen zum großen Problem der Arbeitslosigkeit: „Es ist ein fataler Irrglaube, wenn man meint, dass der Staat und öffentliche Investitionen alleine für neue Jobs sorgen werden. Arbeitsplätze werden von der Wirtschaft geschaffen und diese leidet derzeit unter einer Belastungs-, Steuer-, Abgaben- und Reglementierungslawine, die endlich bekämpft werden muss. Die Politik ist dazu da, für die Unternehmen perfekte Rahmenbedingungen und ein investitionsfreundliches Klima zu schaffen, damit neue Jobs entstehen können.“ Laut Köfer brauche es gerade hier einen ganz klaren Arbeitsschwerpunkt der Bundesregierung.

Ebenfalls wenig Euphorie empfindet Köfer für die Vorhaben Kerns beim Thema Wohnen: „Drei von vier Mietverträgen werden direkt durch den Staat bestimmt. Uns ist vollkommen bewusst, dass ohne mehr privates Geld der Preisdruck am Wohnungsmarkt und die Wohnungsnot nicht zu lindern sein werden. Deswegen müssen die strengen Auflagen und Bestimmungen für den Wohnbau radikal gesenkt werden. Nur so kann ein Anreiz, mehr neuen Wohnraum durch Private zu schaffen, gesetzt werden.“ Das Team Kärnten tritt zudem weiter dafür ein, zur Zweckbindung der Wohnbauförderungsmittel zurückzukehren: „Es mutet äußerst befremdlich an, dass sich die Koalitionspartner auf Bundesebene kürzlich erneut gegen diese wichtige Zweckbindung ausgesprochen haben. Nun droht in den nächsten Jahren weiter, dass Wohnbaumittel in den Budgetlöchern versickern und zweckentfremdet werden.“

Rückfragen & Kontakt:

Team Kärnten

Thomas FIAN

Pressesprecher

0650/8650564

thomas.fian @ team-kaernten.at