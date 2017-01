Sandhills East erwirbt deutsche Truck Buy & Sell International und Transporter

Manchester, England (ots/PRNewswire) - Sandhills East hat zwei wichtige Marken auf dem deutschen Markt für Lkw und Schwermaschinen erworben: Truck Buy & Sell International und Transporter. Sandhills East ist weltweit führend in den Bereichen Transport, Landwirtschaft, Bau, Schwermaschinen, Luftfahrt und Technik und begleitet weltweit Käufer und Verkäufer bei Transaktionen im Bereich der Ausrüstung. Der Erwerb erweitert die Reichweite und Effektivität der Marken von Sandhills. Käufer und Verkäufer erhalten so besseren Zugriff auf und Präsenz in ihren Märkten.

Truck Buy & Sell International erscheint alle 14 Tage und gehört zu den größten und bekanntesten Magazinen für schwere Nutzfahrzeuge in Europa. Transporter ist ein monatliches Magazin mit der Zielgruppe der Käufer und Verkäufer von Lieferwagen, kleinerer Lkws und weiterer Fahrzeuge. Diese Publikationen können auf mehr als zwei Jahrzehnte als Quellen der Wahl für Käufer und Verkäufer der Region zurückblicken und wurden kürzlich von der deutschen DAZ VERLAGSGRUPPE GmbH & Co. KG erworben.

"Truck Buy & Sell International und Transporter sind etablierte und bekannte Quellen für den Kauf und Verkauf von Lkws und Bauausrüstung in ganz Europa", erklärt Shawn Peed, Chief Operations Officer von Sandhills. "Der Erwerb dieser Titel erweitert unsere Reichweite auf lokalen Märkten in der Region und nutzt sowohl unseren Kunden als auch den Endbenutzern."

Die Inhalte aus Truck Buy & Sell International und Transporter werden im weiteren Verlauf in die Branchenpublikationen integriert, die von Sandhills East und Sandhills Publishing herausgegeben werden, und deren monatliche Auflage 5 Millionen Exemplare übersteigt. Die Websites beider kürzlich erworbener Publikationen werden ebenfalls in das Netzwerk erfolgreicher Branchenwebsites von Sandhills East und Sandhills Publishing integriert.

Sandhills East ist eine Tochtergesellschaft von Sandhills Publishing und setzt auf die jahrzehntelange Präsenz des Unternehmens in seinen Kernbranchen. Sandhills Publishing hat seinen Sitz in Lincoln (Nebraska) und beschäftigt nahezu 800 Mitarbeiter. Machinery Trader war die erste Publikationen des Unternehmens und informiert die Schwermaschinenbranche seit 1978. Das Unternehmen hat seitdem Publikationen und Websites für eine Reihe von Branchen hinzugefügt:

Lkw-Transport (Truck Paper), Luftfahrt (Controller, Executive Controller und Charter Hub), Technik (Computer Power User und CyberTrend), Landmaschinen (TractorHouse), Auktionen (AuctionTime) und Mietausrüstungen (RentalYard), wie auch für Käufer und Verkäufer in internationalen Märkten (MarketBook).

Sandhills East wurde 2011 gegründet und wuchs schnell, mit Niederlassungen in Manchester und Peterborough (GB), Madrid (Spanien) und Senningerberg (Luxemburg). Das Unternehmen verfügt zudem über Büros in Scottsdale (Arizona) und Brisbane (Australien).

Über Sandhills Publishing

Sandhills Publishing ist ein Informationsdienstleister mit Sitz in Lincoln (Nebraska). Mit unserer breiten Palette der Produkte und Dienstleistungen sammeln, verarbeiten und verbreiten wir Informationen in Form von Fachzeitschriften, und zugehörigen Websites, die Käufer und Verkäufer der Branchen Transport, Landwirtschaft, Bau, Schwermaschinen, Luftfahrt und Technik miteinander verbinden. Unser integrierter, branchenspezifischer Ansatz bei Technik und Dienstleistungen bietet Lösungen, mit denen kleine und große Unternehmen effizient arbeiten können und sicher, kostengünstig und erfolgreich wachsen. Sandhills Publishing - We are the Cloud.

