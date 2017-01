ORF III am Freitag: „Das Glas Wasser“ und „Kinder, Mütter und ein General“ zum 100. Geburtstag von Hilde Krahl

Wien (OTS) - Am 10. Jänner 2017 jährte sich der Geburtstag von Hilde Krahl zum 100. Mal. ORF III Kultur und Information würdigt die österreichische Theater- und Filmschauspielerin am Freitag, dem 13. Jänner 2017, im Rahmen von „Der Österreichische Film“ mit der Komödie „Das Glas Wasser“ und dem Kriegsfilm „Kinder, Mütter und ein General“.

Die Intrigen am englischen Hof des 18. Jahrhunderts bilden den historischen Hintergrund von Helmut Käutners Spielfilm „Das Glas Wasser“ (20.15 Uhr) aus dem Jahr 1960, der auf einem Theaterstück von Eugène Scribe basiert. Königin Anna (Liselotte Pulver) regiert über Großbritannien und Irland. Doch die politischen Fäden werden von Lady Churchill (Hilde Krahl) gezogen, die sich aus selbstsüchtigen Motiven für den Fortgang des Krieges gegen Frankreich einsetzt. Der Adelige Sir Henry St. John (Gustaf Gründgens) versucht das intrigante Spiel zu sabotieren. Mit listigen Machenschaften will er den Frieden herbeiführen.

Anschließend ist das Kriegsdrama „Kinder, Mütter und ein General“ (21.40 Uhr) – starbesetzt mit Hilde Krahl, Klaus Kinski und Maximilian Schell – zu sehen. Der Krieg ist für Deutschland bereits verloren, dennoch ziehen weiterhin junge Männer freiwillig für Hitler an die Front, um ihren Traum vom großen Abenteuer zu erfüllen. Ihre Mütter wollen das nicht akzeptieren und lassen nichts unversucht, um ihre Söhne vor den Gräueltaten des Krieges zu bewahren. László Benedeks Produktion aus dem Jahr 1954 prangert die Entartung der damaligen Kriegsführung an und beleuchtet die Zerrüttung der Gesellschaft im totalen Krieg aus der Perspektive mütterlicher Emotionen.

