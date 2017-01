FPÖ-Kassegger: Eine Selbstinszenierung gespickt mit unverbindlichen Schlagwörtern macht noch keine Wirtschaftskompetenz aus

„Der Worte sind genug gewechselt, lasst mich auch endlich Taten sehn - Österreich braucht rasch ein reales ‚Reformpaket der Zukunft‘“

Wien (OTS) - „Eine sehr emotionsgebremste Selbstinszenierung gespickt mit unverbindlichen Schlagwörtern macht noch keine Wirtschaftskompetenz aus und vermittelt den Menschen auch keine echte Wirtschaftserfahrung“. Mit diesen Worten kommentierte heute FPÖ-Wirtschaftssprecher NAbg. MMMag. Dr. Axel Kassegger die gestrige Grundsatzrede von Kanzler Kern. Mit einer Uralt-Rezeptur, versuchte der Kanzler seine Vorstellungen für einen Wirtschaftsaufschwung in Österreich in einer reinen medialen Show zu verkaufen – das wird in der Form nicht funktionieren“, so Kassegger weiter.

„Der Worte sind genug gewechselt, laßt mich auch endlich Taten sehn. Österreich braucht rasch ein reales ‚Reformpaket der Zukunft‘, das echte mutige Schritte für eine positive Veränderung in unserem Land beinhaltet und nicht nur Überschriften. Ohne nachhaltige Strukturreformen wird sich nämlich in unserem Land nichts zum Positiven entwickeln können und es wird weder das Wirtschaftswachstum in Österreich angekurbelt noch die Arbeitslosigkeit gesenkt, geschweige denn die Kaufkraft in unserem Land nachhaltig erhöht“, sagte Kassegger.

„Unser Land braucht nun rasch eine Senkung der Abgabenquote, eine massive Verschlankung und somit Senkung der Ausgaben des Staates (Bund, Länder und Gemeinden), eine grundlegende Reform des Kammerstaates, einen echten Bürokratieabbau und Befreiungsschlag für unsere Unternehmen, eine Erleichterung des Zugangs zum Unternehmertum, eine deutliche Senkung der Kosten des Faktors Arbeit, eine Erhöhung der Anreize zu arbeiten, die Abschaffung der Kalten Progression sofort, sowie eine Durchforstung und deutliche Vereinfachung des Steuerrechts und der Lohnverrechnung“, sagte Kassegger.

„Nicht zuletzt muss eine sofortige Lichtung des Förderungsdschungels durch eine tatsächliche Umsetzung der Transparenzdatenbank und Reduktion bzw. Einstellung nutzloser Förderungen mit dem Ziel, die Förderungsquote zumindest auf das durchschnittliche Niveau der EU-Mitgliedsstaaten zu senken, angegangen werden“, forderte der FPÖ-Wirtschaftssprecher.

