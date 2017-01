Rainer Hunold ist „Der Staatsanwalt“: Sieben neue Fälle des ORF/ZDF-Krimihits ab 13. Jänner im ORF

Danach spannende Ermittlungen auch in „Monaco 110“ mit „Bergdoktor“-Star Monika Baumgartner und „Bergretter“ Markus Brandl

Wien (OTS) - „Der Staatsanwalt“ mit neuen Fällen in ORF 2: Am Freitag, dem 13. Jänner 2017, nimmt Rainer Hunold als Oberstaatsanwalt Bernd Reuther jeweils um 20.15 Uhr wieder seine Ermittlungen in und um Wiesbaden auf. Dabei taucht er unter anderem in die schillernde Welt eines Modedesigners ein, sucht auf einem Weingut nach Motiven und unter der Besatzung eines Flugzeugs nach Verdächtigen. Unterstützung erhält er von seinem bewährten Team, den Kriminalhauptkommissaren Kerstin Klar (Fiona Coors) und Christian Schubert (Simon Eckert). Als Gerichtsmedizinerin ist Dr. Judith Engel (Astrid Posner) zu sehen. Episodenrollen in der aktuellen zwölften Staffel, die unter der Regie von Martin Kinkel, Johannes Grieser und Ulrich Zrenner entstand, übernehmen unter anderem Elena Uhlig, Jürgen Tarrach, Uwe Preuss, David Zimmerschied, Dominic Raacke, Anouschka Renzi, Michaela May und Denise Zich.

Gleich danach – um 21.15 Uhr ebenfalls in ORF 2 – sagen Mutter und Sohn immer freitags in sechs Episoden der „Schmunzel“-Krimireihe „Monaco 110“ den Verbrechern in München den Kampf an:

Polizeihauptmeisterin Inge Aschenbrenner – dargestellt von „Bergdoktor“-Star Monika Baumgartner – und ihr Sohn Thomas („Bergretter“ Markus Brandl) versehen gemeinsam ihren Dienst auf der Polizeiwache im Stadtteil Haidhausen. Mutter-Sohn-Konflikte sind da natürlich garantiert –zumal neben der Aufklärung von Einbrüchen, Diebstählen und Körperverletzungen für Mama Inge die Verheiratung ihres Sohnes ganz oben auf der Liste steht. Für „Monaco 110“ holte Regisseur Wilhelm Engelhardt neben Monika Baumgartner und Markus Brandl unter anderem auch Isabel Scholz, Bernhard Conrad und Gilbert von Sohlern vor die Kamera.

Details zu den Inhalten der ersten neuen Episoden von „Der Staatsanwalt“ und „Monaco 110“:

„Der Staatsanwalt: Tyrannenmord“ (Freitag, 13. Jänner, 20.15 Uhr, ORF 2)

Oberstaatsanwalt Bernd Reuther beantragt eine Prozess-Unterbrechung:

In einem Verfahren gegen eine junge Frau, die ihren gewalttätigen Ehemann getötet haben soll, gibt es neue Beweise. Doch schon bald nachdem die Ermittlungen wieder aufgenommen werden, wird die Frau selbst Opfer eines Mordanschlags. Der Exfreund, ein zwielichtiger Musiker und Gelegenheitsdieb, macht sich verdächtig. Doch eine interessante Spur führt auch in ein Modeunternehmen.

„Der Staatsanwalt“ ist eine Produktion der Odeon TV Wiesbaden im Auftrag des ZDF und ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream angeboten.

„Monaco 110: Einstand“ (Freitag, 13. Jänner, 21.15 Uhr, ORF 2)

Inge Aschenbrenner ist Polizistin mit Leib und Seele. Seit vierzig Dienstjahren löst sie anstehende Probleme im Grätzel unbürokratisch und ohne Tamtam. Schon viele Revierleiter hat die humorvolle Polizeihauptmeisterin in dieser Zeit kommen und gehen gesehen. Daher hält sich ihre Aufregung auch in Grenzen, als wieder einmal ein Chefwechsel ansteht und der neue Mann an der Spitze auf sich warten lässt. Umso größer ist daher die Überraschung, als die beiden schließlich erstmals zusammentreffen.

„Monaco 110“ ist eine Produktion von Producers At Work im Auftrag des Bayerischen Rundfunks.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III sowie ORF SPORT + – ist auch im HD-Standard zu empfangen.

