„Prinzen, Pointen und Lei Lei“ – die Höhepunkte des Villacher Faschings am 14. Jänner in ORF 2

Start der närrischen Zeit im ORF-TV

Wien (OTS) - Seit 1963 lässt der ORF gemeinsam mit einem Millionenpublikum die närrische Zeit mit einem kräftigen Lei Lei aus der Draustadt am Faschingsdienstag ausklingen. „Prinzen, Pointen und Lei, Lei“ zeigt am Samstag, dem 14. Jänner 2017, um 20.15 Uhr in ORF 2 Höhepunkte aus vergangenen Sitzungen der Villacher Faschingsgilde. Das Publikum erwartet ein Wiedersehen mit Publikumslieblingen wie dem schlagfertigen Apotheker Alexander Telesko, dem vielfältigen Parodisten Helmut Binter, zu sehen sind die lustigsten Auftritte des EU-Bauern Manfred Tisal genauso wie die pointenreichen Sketches des Noste und vieler anderer Stars des Villacher Faschings.

Närrische Höhepunkte der ORF-TV-Unterhaltung im Fasching 2017

Die aktuelle „Villacher Fasching“-Sitzung steht auch heuer wieder am Faschingsdienstag, dem 28. Februar, um 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF 2. Seine Majestät Robert Heinrich I. bittet am 3. Februar um 20.15 Uhr in ORF eins zur Faschingsaudienz, und Armin Assinger lädt am Rosenmontag, dem 27. Februar, um 20.15 Uhr in ORF 2 zum Faschingsspecial der „Millionenshow“. Außerdem sorgen heimische Kabarettisten mit ihren Programmen jeden Freitag im „Faschingskabarett“ für beste Unterhaltung – den Auftakt machen am 13. Jänner um 22.30 Uhr in ORF eins Stermann & Grissemann mit „Stermann“. Dem gesellschaftlichen Höhepunkt der Faschingszeit, dem „Wiener Opernball“, widmen ORF 2 und 3sat am 23. Februar den gesamten TV-Abend. Tags darauf lässt Kati Bellowitsch um 20.15 Uhr in ORF eins in „Promis, Prunk und Logentratsch“ die Highlights der Ballnacht Revue passieren. Traditionell zünden auch die heimischen Faschingsgilden im ORF ihr Gag-Feuerwerk der Sonderklasse: Und zwar am 21. Jänner mit „Narrisch guate Höhepunkte“, dem Best-of der vergangenen Jahre, sowie in zwei neuen Ausgaben von „Narrisch guat“ am 18. und am 25. Februar jeweils um 20.15 Uhr in ORF 2.

Alle Infos zu den weiteren ORF-Faschingshighlights in Radio und TV sind unter presse.ORF.at abrufbar. „Prinzen, Pointen und Lei Lei“ ist außerdem in der ORF-TVthek sowohl als Live-Stream als auch sieben Tage lang nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand abrufbar.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III sowie ORF SPORT + – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

