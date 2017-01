FPÖ: Karlsböck ad Kern: SPÖ-Dogma des freien Hochschulzugangs nunmehr Geschichte?

FPÖ seit jeher für Studienplatzfinanzierung, Worten müssen endlich Taten folgen

Wien (OTS) - Die von Bundeskanzler Kern in seinem „Plan A“ angekündigte De-facto-Aufhebung des freien Hochschulzugangs ist für den Vorsitzenden des Wissenschaftsausschusses und freiheitlichen Wissenschaftssprecher, NAbg. Dr. Andreas F. Karlsböck, inakzeptabel. Die von Kern propagierte Studienplatzfinanzierung sei hingegen eine alte FPÖ-Forderung, nun sei es Zeit, den Worten endlich Taten folgen zu lassen.

„Mit der Ankündigung des Bundeskanzlers, den Studienzugang zu beschränken, ist die SPÖ offensichtlich in Richtung ÖVP umgefallen und bricht endgültig mit dem alten sozialdemokratischen Dogma vom freien Hochschulzugang“, so Karlsböck. Das sei aus freiheitlicher Sicht inakzeptabel, zumal Kerns „Plan A“ eine Dekretierung von oben vorsehe. „Es kann aber wohl kaum einem göttlichen Ratschluss oder der Eingebung des Regierungschefs überlassen bleiben, welche Studien beschränkt werden sollen und welche nicht“, betont der freiheitliche Wissenschaftssprecher.

Willkürlich festgesetzte Zugangsbeschränkungen seien jedenfalls ebenso abzulehnen wie undifferenzierte „Knock-out-Prüfungen“ vor Beginn des Studiums, die nur wenig über die fachliche und persönliche Eignung der potenziellen Bewerber aussagten, oder die von der WU-Rektorin vorgeschlagene ideologische Selektion durch vorgebliches „zivilgesellschaftliches Engagement“. Einzige Zugangsvoraussetzung könne derzeit nur die Matura (Berufsreifeprüfung, Studienberechtigungsprüfung) sein, über deren Aufwertung man aber unbedingt diskutieren müsse, so Karlsböck.

Die vom Bundeskanzler angekündigte Studienplatzfinanzierung werde von der FPÖ bereits seit Jahren gefordert. Allerdings müsse Kerns „Plan A“ auch ein Plan B folgen, um eine Gegenfinanzierung sicherzustellen, betont Karlsböck. So seien die Einführung des „Herkunftslandprinzips“ und Neuverhandlungen mit der EU über Ausgleichszahlungen für den Überhang nicht-österreichischer Studierender an den heimischen Unis unumgänglich. Das habe nichts mit mangelnder Weltoffenheit zu tun, sondern sei eine pragmatische Forderung angesichts des ungebremsten Zustroms vor allem von deutschen „Numerus-Clausus-Flüchtlingen“. „Mit euphemistischen Absichtserklärungen ist es jedenfalls nicht getan, den Worten müssen endlich Taten folgen!“, so Karlsböck.

