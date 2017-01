ORF SPORT + mit dem Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“

Am 13. Jänner im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 13. Jänner 2017, in ORF SPORT + sind das „Yoga-Magazin“ um 19.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“um 20.00 Uhr sowie die Höhepunkte vom Damen-Abfahrtstraining in Altenmarkt-Zauchensee um 20.15 Uhr und von der Lotterien-Gala „Nacht des Sports“ 2016 um 21.15 Uhr.

Das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ zeigt am 13. Jänner ein Porträt der sehbehinderten Langläuferin Carina Edlinger, die bei der Weltmeisterschaft im Februar als Medaillenkandidatin gilt. Zu Gast im Studio ist Reinhold Schett, Medaillenhoffnung bei der Para-Snowboard-Weltmeisterschaft. Weiters zu sehen sind Beiträge über den Roll-Rinn-Traditionsskibewerb in Rinn/Tirol und über Sledgehockey in Vorarlberg.

„Ohne Grenzen – Das Behindertensport-Magazin“ ist selbst barrierefrei – mit Audiokommentaren für blinde und sehbehinderte Menschen sowie mit Untertiteln (ORF TELETEXT Seite 777) für gehörlose und stark hörbehinderte Menschen. Weitere Infos dazu unter

http://kundendienst.ORF.at/programm/behinderung. Die Sendung kann

auch via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abgerufen werden.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III sowie ORF SPORT + – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

