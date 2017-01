„Guten Morgen Österreich“ ab 16. Jänner zu Gast am Hahnenkamm

Lukas Schweighofer und Sabine Amhof beim legendärsten Skirennen der Welt

Wien (OTS) - 1937 fand das Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel zum ersten Mal auf der legendären „Streif“ statt, seit damals werden dort unvergessliche Triumphe gefeiert und folgenschwere Tragödien durchlitten. Die nächsten Rennen finden ab 16. Jänner 2017 statt – und „Guten Morgen Österreich“ ist täglich live dabei. Von Interviews mit den Stars des Skisports und allen großen und kleinen Geschichten rund um den Hahnenkamm: Lukas Schweighofer und Sabine Amhof berichten täglich ab täglich ab 6.00 Uhr Früh live in ORF 2 aus Kitzbühel.

Montag, 16. Jänner – St. Ulrich am Pillersee

Lukas Schweighofer und Sabine Amhof starten in St. Ulrich in die Hahnenkamm-Woche: Die kleine Gemeinde ist die heimliche Hauptstadt der Hundeschlittenfans. Die Moderatoren freuen sich über viele Vierbeiner, aber auch über den Körpersprache-Experten Stefan Verra und Thomas Stein, den deutschen Musikmanager, der seine zweite Heimat in Tirol gefunden hat und schon Stars wie Falco und Udo Jürgens unter Vertrag hatte. Außerdem im Tagesthema: „Volksleiden Rückenschmerz“ – kaum jemand ist davon nicht betroffen in Österreich, eine Physiotherapeutin zeigt Übungen, die Linderung verschaffen.

Dienstag, 17. Jänner – Hochfilzen

Dort, wo heuer die Biathlon-WM über die Bühne geht, wird es natürlich auch jetzt schon sportlich zugehen: Lukas Schweighofer und Sabine Amhof sprechen mit Franz Berger, dem Organisator des Großevents, über Sicherheitsfragen. Außerdem zu Gast im mobilen Studio: Biathlet Dominik Landertinger und Nachwuchshoffnung Anna Maria Schreder. Die richtige „Work-Life-Balance“ gehört sicherlich auch im Sport dazu – und ist am Dienstagmorgen das Servicethema.

Mittwoch, 18. Jänner – Kirchberg

Lukas Schweighofer und Sabine Amhof stehen in Kirchberg gemeinsam mit der ehemaligen Skifahrerin und „Dancing Stars“-Teilnehmerin Katharina Gutensohn auf. Vier-Hauben-Koch Simon Taxacher sorgt für den guten Geschmack schon in der Früh – ebenso wie Buchautor und Grillexperte Helmut Hochfilzer. Er zeigt, dass auch Minusgrade kein Grund sind, nicht zu grillen. Lawinen sind am Mittwochmorgen hoffentlich nicht zu befürchten, Lukas Schweighofer und Sabine Amhof sprechen über die aktuellen Gefahrenpotenziale in ganz Österreich.

Donnerstag, 19. Jänner – Kitzbühel

Keine Geringere als die legendäre Rosi Schipflinger bereitet Lukas Schweighofer und Sabina Amhof ihr berühmtes Wienerschnitzel zu. An ihrer Seite und sicherlich „bärig“ gut gelaunt: Hansi Hinterseer. Außerdem am Donnerstagmorgen: ORF-Korrespondentin Hannelore Veit meldet sich aus den USA mit einem Vorbericht auf die Amtseinführung des neuen Präsidenten Donald Trump. Streckenchef Axel Naglich gibt exklusive Einblicke in den Zustand der Streif, und Sportmoderator Rainer Pariasek kommt auf einen frühmorgendlichen Kaffee im mobilen Studio vorbei.

Freitag. 20. Jänner – Kitzbühel

Weil es gar so schön ist, bleibt „Guten Morgen Österreich“ noch einen weiteren Tag in Kitz – und begrüßt viele Stars im mobilen Studio. Gerhard Berger hat sich ebenso angesagt wie Society-Fotograf und Kitzbühel-Insider Richard Urbanek. Außerdem: Am letzten Tag der Tirol-Woche warten noch einige (prominente) Überraschungen auf Lukas Schweighofer und Sabine Amhof, um den Countdown zum legendären Streif-Wochenende einzuläuten.

Aus Tirol geht es dann ab Montag, dem 23. Jänner, in die Steiermark zum Nightrace nach Schladming, täglich ab 6.00 Uhr melden sich Eva Pölzl und Oliver Zeisberger aus folgenden Gemeinden:

Montag, 23. Jänner: Schladming – mit Marc Pircher, Hans Knauß, Charly Kahr

Dienstag, 24. Jänner: Schladming – mit den „Rosenheim Cops“ Max Müller und Marisa Burger

Mittwoch, 25. Jänner: Haus – mit Helmut Höflehner, Thomas Sykora und Alex Kristan

Donnerstag, 26.Jänner: Gröbming – mit Rudi Roubinek

Freitag, 27. Jänner: Bad Mitterndorf – mit Alois Stadlober

Die Kitzbühel-Woche im ORF

Das traditionelle lange Hahnenkamm-Wochenende im ORF präsentiert sich 2017 noch ein Stück länger – geht es mit dem insgesamt mehr als 20-stündigen Live-Angebot in ORF eins und ORF SPORT + doch bereits am Montag, dem 16. Jänner, mit einer echten ORF-Premiere los: Erstmals steht dabei (ab 9.55 Uhr in ORF eins) mit der Abfahrt der Herren die Live-Übertragung eines Europacuprennens auf dem Programm. Gefahren wird dabei auf einem Großteil der legendären Streif. Weitere Neuerungen: Erstmals ist eine ORF-Kamera live bei den Mannschaftsführersitzungen (zu sehen in ORF SPORT +) dabei. Neben dem Abfahrtstraining (19. Jänner), dem Super-G (20. Jänner), der Abfahrt (21. Jänner) und dem Slalom (22. Jänner) stehen einmal mehr auch die stimmungsvollen Siegerehrungen der beiden Speedbewerbe auf dem Live-Programm. Ernst Hausleitner und Benni Raich werfen am 22. Jänner in „Sport am Sonntag“ live aus Kitzbühel einen Blick hinter die Kulissen der Hahnenkamm-Rennen 2017. Darüber hinaus widmen sich auch die „Seitenblicke“, das ORF-Landesstudio Tirol, Hitradio Ö3 sowie ORF.at und ORF TELETEXT dem Kitzbühel-Wochenende.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III sowie ORF SPORT + – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

