ÖWA Plus 2016-III: oe24-Netzwerk mit 37,3% Reichweite pro Monat und 58,2% im Quartal

Mehr als 2,3 Millionen Österreicher surfen pro Monat auf oe24-Seiten – In Wien und NÖ schon über 40% Reichweite pro Monat

Wien (OTS) - Das oe24-Netzwerk startet mit einem Sensationserfolg in das neue Jahr: In der heute veröffentlichten ÖWA Plus 2016-III erreicht das Online-Angebot von ÖSTERREICH eine Reichweite von 37,3% pro Monat. Das heißt: Pro Monat surfen bereits 37,3% aller österreichischen Internet-Nutzer auf dem oe24-Netzwerk. Bei den Unique Usern kommt das oe24-Netzwerk in der aktuellen ÖWA Plus auf 2.308.000 Österreicher pro Monat. Die ÖWA Plus hat zum ersten Mal die Daten für das Sommer-Quartal veröffentlicht.

oe24-Netzwerk deutlich vor Standard, Krone und Heute

Damit liegt das oe24-Netzwerk in der ÖWA Plus deutlich vor den anderen Online-Angeboten der überregionalen Printmedien: Das derstandard.at-Network kommt auf 32,2% Reichweite (1.990.950 Unique User), krone.at (Einzelangebot) liegt bei 31,6% Reichweite (1.954.110 Unique User), das Heute.at-Dachangebot erreicht 28,3% Reichweite (1.751.712 Unique User), KURIER Online Medien liegt bei 25,6% Reichweite (1.585.911 Unique User) und das news networld Dachangebot kommt auf 21,7% Reichweite (1.343.507 Unique User).

Schon 58,2% Reichweite pro Quartal

Sensationell sind auch die Quartalswerte des oe24-Netzwerks: Pro Quartal erreicht das oe24-Netzwerk bereits 58,2% (!) aller österreichischen Internet-Nutzer. Das heißt: Mehr als jeder zweite österreichische Internet-Nutzer – insgesamt bereits 3.597.083 Österreicher - surfen bereits auf den oe24-Seiten!

In Wien und NÖ mehr als 40% Reichweite pro Monat

In den zwei bevölkerungsreichsten Bundesländern erreicht das oe24-Netzwerk im Monat sogar über 40% Reichweite: In Wien und Niederösterreich kommt das oe24-Netzwerk jeweils auf 40,4% Reichweite pro Monat.

oe24-User sind jung und gebildet

In der Zielgruppe der 20-29-Jährigen liegt das oe24-Netzwerk bei einer Reichweite von 43,3%, bei den 30-39-Jährigen sind es 40,9% pro Monat. Bei jenen Österreichern mit Universitäts- bzw. Hochschulabschluss erreicht das oe24-Netzwerk sogar eine Reichweite von 47,9% pro Monat.

„Die aktuellen Reichweiten in der ÖWA Plus sind ein Sensationsergebnis für uns. Wir liegen mit 37,3% Reichweite pro Monat und mehr als 2,3 Millionen Unique Usern deutlich vor unseren Mitbewerbern wie Standard, Krone und Heute. Diese Rekord-Werte bestätigen uns auch darin, weiter voll auf unsere drei Schwerpunkte zu setzen: Bewegtbild und modernes Streaming-TV mit dem Launch von oe24.TV, mobile mit neuen, innovativen Apps und mobilen Seiten sowie Social Media, wo wir im vergangenen Monat laut dem aktuellen Facebook-Ranking das erfolgreichste österreichische Nachrichten-Portal waren“, freut sich oe24-Geschäftsführer Niki Fellner über den Erfolg.

Quelle: ÖWA Plus 2016-III, Online-Angebote. Dachangebote sind nicht direkt mit Einzelangeboten vergleichbar.

