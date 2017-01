ÖVP-Klubklausur (6) – Lopatka: Die Verantwortung der Politik ist es, Worten Taten folgen zu lassen

ÖVP-Regierungsteam nimmt Sorgen der Menschen ernst – Pensionen, Wohnen, Bildung und Digitalisierung bilden weitere Arbeitsschwerpunkte

Pöllauberg (OTS/ÖVP-PK) - Trotz eines schwierigen Umfelds in Europa und der Welt sei es gelungen, „das Ruder in Österreich in die richtige Richtung zu drehen“, betont ÖVP-Klubobmann Dr. Reinhold Lopatka weiter. So habe Finanzminister Dr. Hans Jörg Schelling mit seiner HETA-Lösung und dem neuen Finanzausgleich zwei richtige Entscheidungen getroffen. Bereits mit der Steuerreform, von der vor allem Leistungsträger profitieren, konnte ein wichtiger Schritt gesetzt werden. Das Ende der kalten Progression sei nun ein weiteres Ziel der ÖVP. Vizekanzler und Wirtschaftsminister Dr. Reinhold Mitterlehner setze zudem mit der bürokratischen Entlastung der Betriebe, dem Paket für Start-Ups, für Investitionen in Klein- und Mittelbetriebe und auch für die Kommunen als wichtige Investoren die nächsten wichtigen Schritte. „Die Menschen erwarten sich, dass die Politik Lösungen für ihre Probleme erarbeitet und umsetzt. Dafür wurden wir gewählt, und das tun wir auch“, so Lopatka.

Es gebe viel zu tun, verweist der ÖVP-Klubobmann etwa auf den Pensionsbereich, bei dem die Fakten eine klare Sprache sprechen: So sind durchschnittliche Pensionen heute nur zu rund 75 Prozent durch Pensionsversicherungsbeiträge gedeckt, die Menschen würden sich zu recht über die nachhaltige Sicherung von Pensionen und Pflege sorgen. „Wir werden erfreulicherweise immer älter, allerdings muss diese demografische Entwicklung im Sinne der Generationengerechtigkeit auch im Pensionssystem nachvollzogen werden“, sagt Lopatka.

Das Thema Wohnen beschäftige die Bevölkerung ebenso. „Die Wohnkosten nehmen einen immer größeren Anteil des Einkommens der Menschen ein.“ Notwendig seien ein Gebühren-Stopp und auch mehr Anreize für den privaten Wohnbau, um das Angebot zu verbessern. Das Wohneigentum müsse gestärkt werden, den Menschen wieder mehr Geld für den Eigentumserwerb übrig bleiben, denn: „Die Schaffung von Eigentum ist auch Armutsbekämpfung. Daher: Steuern runter - Eigentum rauf!“

Auch beim Bildungssystem gebe es Handlungsbedarf, denn obwohl Österreich im internationalen Vergleich überdurchschnittlich viel in Bildung investiert, fallen die Ergebnisse – etwa beim PISA-Test – unterdurchschnittlich aus. Lopatka: „Die ÖVP will Österreich auch hier nach vorne bringen und endlich die Bildungsinhalte in den Mittelpunkt stellen, damit die Kinder von heute jene Fähigkeiten erlernen, die in der digitalen Arbeitswelt von morgen gefragt sein werden.“

Generell würde die Digitalisierung sich auf alle Lebensbereiche auswirken, wie auch die heutige Expertendiskussion zu Meinungsfreiheit und Eigenverantwortung im Zeitalter sozialer Netzwerke gezeigt habe. So müssten Demokratie und demokratischer Diskurs gesichert und weiterentwickelt werden, so Lopatka, der hierzu auf die öffentliche Debatte über Hass-Postings verweist:

„Menschenverachtender Hass hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun! Wir als ÖVP wollen absolute Meinungsfreiheit, aber auch die persönliche Verantwortung desjenigen, der sich äußert.“ Die Verwendung von Klarnamen sei hier Ziel der ÖVP. Auch müssten Unternehmen, die mit sozialen Netzwerken Geld erwirtschaften, für ihre Tätigkeit Verantwortung übernehmen und schädigendes Verhalten verhindern.

Lopatka abschließend: „Wir leben in herausfordernden Zeiten, in denen wir mit immer mehr Unsicherheit und Enttäuschung konfrontiert sind. Umso wichtiger ist es, dass wir in der Politik ehrlich sagen, was wir leisten können. Und den Worten müssen auch Taten folgen. Wir können Österreich jetzt wieder nach vorne bringen. Mit den richtigen Maßnahmen. Und mit der richtigen Einstellung: Mit Mut zur Zukunft!“ (Fortsetzung)

