„Bürgeranwalt“ am 14. Jänner: Am Gehsteig ausgerutscht

Außerdem: Nachgefragt – Unzumutbarer Lärm beim Fußballplatz

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 14. Jänner 2017, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Fälle:

Am Gehsteig ausgerutscht

Eine 79-jährige Steirerin stürzte vor einem Jahr in Hartberg am eisglatten Gehsteig. Die Folge: ein gebrochener Oberschenkel und Brüche am Sprunggelenk. Haftet die Gemeinde für den Schaden, weil der Gehsteig frühmorgens noch nicht gestreut war? Volksanwältin Dr. Gertrude Brinek meint Ja und fordert Schadenersatz.

Nachgefragt: Unzumutbarer Lärm beim Fußballplatz

Als Herr S. ein Haus in Ramingstein in Salzburg errichtete, ahnte er nicht, dass wenige Jahre danach unterhalb seines Grundstücks ein Fußballplatz samt Lautsprechern und ein Eishockeyplatz errichtet werden. Volksanwältin Brinek forderte die Gemeinde vor eineinhalb Jahren auf, den unzumutbaren Lärm abzustellen. Jetzt gibt es eine Lösung für Herrn S.

Hat die Polizei immer recht?

Der St. Pöltner Rechtsanwalt Dr. Gloß ärgert sich, dass bei Verkehrsstrafen wegen Schnellfahrens, die in seiner Umgebung verhängt werden, regelmäßig „den Angaben des Polizeibeamten, der durch seinen Diensteid verpflichtet ist, die Wahrheit zu sagen“ mehr Glauben geschenkt wird als dem, was er und seine Mandanten vorbringen. „Alles, was ich vorbringe, gilt nichts!“ Dr. Gloß diskutiert mit einem Juristen der Landespolizeidirektion Niederösterreich über zwei konkrete Fälle.

