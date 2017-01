Währing: BVin Nossek präsentiert Vorhaben für 2017

Wien (OTS/RK) - Währings Bezirksvorstehrin Silvia Nossek hat heute, Donnerstag, vor JournalistInnen Bilanz über das erste Jahr im Amt gezogen und einen Ausblick auf Projekte im kommenden Jahr im Bezirk gegeben. Nach der Einführung des Parkpickerls im vergangenen September sei ein „Aufatmen“ durch den Bezirk gegangen. Jetzt gelte es den „zurückgewonnenen öffentlichen Raum“ in Zusammenarbeit mit den BewohnerInnen zu nutzen, so die Bezirkschefin. Dazu startet im kommenden März die Lokale Agenda 21 in Währing. Ein Bürgerbeteiligungsverfahren ist auch für das Areal des Evangelischen Krankenhauses geplant.

Das kommende Jahr soll den WähringerInnen im Kreuzgassen-Viertel und in der Genzgasse mehr Grün in Form von Fassadenbegrünungen bringen. Konkret soll die Hollein-Schule an der Ecke Gentzgasse / Köhlergasse eine Pflanzen-Fassade bekommen. Außerdem plant Nossek die Öffnung von weiteren Einbahnen für den Radverkehr sowie Tempo 30 in der Martinstraße und Gymnasiumstraße. Das Kulturbudget des Bezirks wurde aufgestockt. Damit werden neue Initiativen wie das erstmals 2017 geplante „Kulturfest Währing“ möglich. Außerdem will Nossek die Bezirksvorstehung als Ansprechpartnerin für BürgerInnen positionieren. Als Beispiel nannte sie den bereits etablierten „Problemhaus-Jour-Fixe“, der Gentrifizierung vorbeugen soll.

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 18. Bezirk, Tel.: 01/4000-18111, E-Mail: post @ bv18.wien.gv.at (ato)

