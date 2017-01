ÖVP-Klubklausur (5) – Lopatka: Unsere Leitkultur ist unabdingbares Fundament für ein friedliches Zusammenleben

Österreich ist in Europa bei der Flüchtlingspolitik tonangebend – Flüchtlingen müssen Grenzen gesetzt werden – ÖVP ist Partei der Sicherheit und Europas

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Im Zuge der Flüchtlingswelle sei Österreich Ziel vieler Menschen geworden, „die sich bei uns ein sicheres, friedliches, freies, gerechtes und sozial abgesichertes Leben erwarten“, erklärt ÖVP-Klubobmann Dr. Reinhold Lopatka in seiner Rede bei der ÖVP-Klubklausur in Pöllauberg. Und weiter: „Wir können unser Lebensmodell aber nur dann aufrechterhalten, wenn jene, die zu uns kommen, verstehen lernen, dass ein friedliches Zusammenleben in Österreich nur dann möglich ist, wenn alle Menschen unsere Leitkultur kennen, verstehen und von deren Richtigkeit überzeugt sind.“ Die ÖVP stehe für dieses klare Bekenntnis zur österreichischen Leitkultur.

„Die Konflikte, die Menschen zur Flucht aus ihrer Heimat gezwungen haben, dürfen keinesfalls nach Österreich importiert und hierzulande ausgetragen werden“, sagt Lopatka. Ebenso wenig erwünscht sei die Infragestellung der gesellschaftlichen Errungenschaften der westlichen freien Welt durch den Zuzug von Menschen, die nicht durch eine christlich-jüdische Tradition geprägt seien. Zuviel Zuwanderung und zu viele Flüchtlinge seien die größten Sorgen der Bevölkerung, die zu Recht Angst vor unkontrollierter Zuwanderung und vor importiertem Terrorismus habe. Lopatka: „Gut, dass Österreich in der Flüchtlingspolitik in Europa tonangebend ist, wie es bei der Schließung der Balkanroute der Fall war, als Außenminister Sebastian Kurz Fakten geschaffen hat.“

Im Zusammenhang mit dem Islam zitiert Lopatka den steirischen Altbischof Egon Kapellari, der gesagt hatte, dass „der insgesamt sehr vielseitige Islam“ viele Fragen aufgebe, „die nicht simpel harmonisch“ beantwortetet werden könnten. „Spannungen und Konflikte klein zu reden“ helfe niemandem. Europa, so Lopatka, brauche wehrhafte Demokratien, die auf diese Fragen „entsprechende Antworten geben“. Genauso gelte es, bei den Flüchtlingen Grenzen zu setzen. „Das haben wir schon bei unserer Klubklausur vor einem Jahr in Bad Leonfelden festgehalten.“ Innenminister Mag. Wolfgang Sobotka sei dabei Garant für eine gute Sicherheitspolitik und die ÖVP „die Partei der Sicherheit“.

Auch die Europäische Union sei in der Flüchtlingskrise weiterhin gefordert, vor allem was die Solidarität bei der Aufteilung der Flüchtlinge betreffe. Doch auch abseits der Migrationsströme würden die Herausforderungen nicht weniger. Um diese zu bewältigen, benötige es Mut und Ehrlichkeit. Die EU brauche einen Aktionsplan, um die großen Sicherheits-, Finanz- und Wirtschaftsfragen wie auch die Klimafragen europäisch zu lösen. „Was wir hingegen nicht brauchen ist eine EU, die die uns vorschreibt, welche Sozialleistungen wir ins Ausland zu transferieren haben.“ Die ÖVP als einzige Europapartei Österreichs arbeite weiter dafür, Europa besser zu machen. (Fortsetzung)

