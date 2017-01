ERINNERUNG 16.1.: Start für Volksschuleinschreibung in Wien

Einschreibung heuer von 16. bis 27. Jänner, Film- und Fototermin Volksschule Jochbergengasse

Wien (OTS/RK) - Kommenden Montag, den 16. Jänner, starten in Wien die Anmeldungen für die Volksschulen für das nächste Schuljahr. Im Zuge der Anmeldung wird auch die Schulreife der Kinder überprüft. Wiens Amtsführender Stadtschulratspräsident Jürgen Czernohorszky besucht zum Start der Schuleinschreibung am Montag, den 16. Jänner 2017, um 9.30 Uhr die Volksschule Jochbergengasse 1 in Wien-Floridsdorf.

VertreterInnen der Medien haben dabei die Gelegenheit, eine Gruppen-Schuleinschreibung mit zu verfolgen (Film- und Fotomöglichkeit).

Bitte merken Sie vor:

Start für Volksschuleinschreibung in Wien Zeit: Montag, 16. Jänner 2017, 9.30 Uhr Ort: Volksschule Jochbergengasse 1, 1210 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Zlamal

Stadtschulrat für Wien

Mediensprecherin

Tel.: 01/ 525 25/77019

Mobil: 0664/ 819 87 52

Email: michaela.zlamal @ ssr-wien.gv.at



Matias Meissner

Stadtschulrat für Wien

Mediensprecher

Telefon: 01 525 25-77014

E-Mail: matias.meissner @ ssr-wien.gv.at