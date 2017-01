Österreichisches Sammlerpaar Bogner überlässt dem mumok seine Sammlung bedeutender Werke des Visionärs Friedrich Kiesler

Zahlreiche Hauptwerke des österreichisch-amerikanischen Architekten, Künstlers, Bühnengestalters, Designers und Theoretikers gehen an das Museum

Wien (OTS) - Bei der heutigen Jahrespressekonferenz im mumok gaben Direktorin Karola Kraus und das Ehepaar Gertraud und Dieter Bogner bekannt, dass zahlreiche Hauptwerke von Friedrich Kiesler an das Museum übergehen.

Die Namen Gertraud und Dieter Bogner sind wie kaum andere mit dem mumok verbunden. Seit nunmehr zehn Jahren unterstützt das Paar das Haus mit viel Leidenschaft. Nach einer Dekade intensiver Zusammenarbeit – 2007 überreichten die Sammler dem mumok bereits einen großen Sammlungsblock – und der Aufarbeitung ihrer Sammlung wird das Engagement 2017 von einer besonderen Schenkung an das Museum gekrönt. Gertraud und Dieter Bogner übergeben heute, am 12. Jänner 2017, zahlreiche Hauptwerke des österreichisch-amerikanischen Architekten, Künstlers, Bühnengestalters, Designers und Theoretikers Friedrich Kiesler an das Museum. Diese bleiben als Dauerleihgabe des mumok in der Betreuung der Österreichischen Friedrich und Lillian Kiesler Privatstiftung und können – wie schon seit vielen Jahren – in deren Räumen eingesehen werden.

Das Interesse der Bogners an konkreter Abstraktion, konzeptuellen und medienbasierten Ansätzen und Kunstrichtungen ist für Sammler hierzulande außergewöhnlich. Konsequent verfolgen sie mit ihren Erwerbungen einen inhaltlichen Schwerpunkt zur Formtheorie. Gleiches gilt für ihr Engagement für Friedrich Kiesler im Generellen und die nun in großzügiger Weise an das mumok übergebene Schenkung im Besonderen. Kiesler sprengte schon früh die Grenzen konventioneller Gattungsbegriffe und baute Brücken zwischen den unterschiedlichen Kunstformen. „Die Sammlung der Bogners enthält neben einer diskursaffinen Kunst auch die entsprechenden Text- und Archivmaterialien. Für die Sammlung des mumok bildet eine derart umfassend und diskursiv aufgebaute Sammlung ein Kernstück für die eigene Identität. Es ist ein großes Glück für unser Haus, dass wir Hauptwerke Kieslers als Schenkung erhalten – darunter eine Serie von Vintageprints der 'Raumstadt' von 1924, eines der beiden Modelle für ein 'Endless House' von 1959, die große Konzeptzeichnung für die 'Vision Machine' (1941/1949) – sowie zahlreiche weitere Werke und Archivalien in unsere Sammlung aufnehmen können“, zeigt sich mumok Generaldirektorin Karola Kraus begeistert.

„Wir sind überzeugt davon, dass die Bedeutung und der Stellenwert der von uns an das mumok gestifteten Werke Friedrich Kieslers durch die vertraglich vereinbarte inhaltliche und fachliche Kooperation zwischen dem mumok und der österreichischen Friedrich und Lillian Kiesler-Privatstiftung zur vollen Entfaltung kommen wird. Uns ist es wichtig, dass durch die Erweiterung der Schenkung von 2007 durch die Kiesler-Bestände die konzeptionelle Einheit unserer über Jahrzehnte entwickelten Sammlung gewährleistet wird. Gleichzeitig ist es uns wichtig, dass das Kiesler-Archiv mit diesen wichtigen Werken arbeiten und sie der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen kann“, erläutern Gertraud und Dieter Bogner ihre Entscheidung.

Ausblick: Das Ausstellungsjahr 2017 im mumok

2017 legt das mumok ein ambitioniertes Programm vor. Die erste Jahreshälfte ist maßgeblich von weiblichen Stimmen geprägt. Wir beginnen mit einer Neuaufstellung der mumok Sammlung, kuratiert von der Künstlerin Jakob Lena Knebl. Unter dem Titel "Oh… Jakob Lena Knebl und die mumok Sammlung" arrangiert sie die Werke der klassischen Moderne und der 1970er-Jahre neu und bringt mit Mut zum Exzentrischen eigene, neu konzipierte Arbeiten ein. Zeitgleich eröffnet "Small Room", eine Personale der britischen Künstlerin Hannah Black. Ihre junge, dezidiert feministische Position leitet über zu den historischen, feministischen Arbeiten aus der SAMMLUNG VERBUND, deren aktuelle Ausstellungstournee "Feministische Avantgarde der 1970er-Jahre aus der SAMMLUNG VERBUND" ab Mai unter dem Obertitel "WOMAN" Halt im mumok macht.

Mit der Personale von Martin Beck würdigt das mumok im Sommer 2017 einen der wichtigsten österreichischen Gegenwartskünstler. Gleichzeitig präsentiert Beck seinen eigenen Blick auf die mumok Sammlung und zeigt seine Auswahl auf der Eingangsebene des Hauses. Des Weiteren hat das mumok über den Sommer mit Fischerspooner einen der prominentesten Vertreter internationaler Popkultur eingeladen:

Das Duo, bestehend aus Casey Spooner und Warren Fischer, präsentiert sein schillerndes, verspieltes, queer-lustvolles und mit unzähligen popkulturellen Referenzen angereichertes Universum in Form einer großen Rauminstallation.

Nach einer erfolgreichen Premiere im letzten Jahr wird auch 2017 der gemeinsam von der Kapsch Group und dem mumok ausgelobte Kapsch Contemporary Art Prize an eine_n Newcomer_in mit Lebensmittelpunkt in Österreich verliehen. Der Preis ist mit 5.000 Euro sowie einer Einzelausstellung im mumok dotiert, zu der eine Publikation erscheint. Zusätzlich kauft die Kapsch Group eine Arbeit für die Sammlung des mumok an.

Das Jahr schließen zwei große Themenausstellungen ab: In der Gruppenausstellung "Naturgeschichten" befassen sich die eingeladenen Künstler_innen mit Darstellungen von Natur in Bezug auf gesellschaftliche Prozesse und zeitgeschichtliche Ereignisse. Und wie schon 2015 mit der Ausstellung "Ludwig Goes Pop" wird eine der wichtigsten Persönlichkeiten in der Geschichte des mumok mit einer großen Ausstellung einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt: der Sammler Wolfgang Hahn, dem das mumok seine Bestände an Werken des Nouveau Réalisme, Fluxus, Happening und der Konzeptkunst zu verdanken hat.

Dank der großzügigen Unterstützung durch das mumok Board werden ab 2017 alle Eröffnungen auch im "Café Hansi" von Hans Schabus gefeiert. Erstmalig wird die mit Kuriositäten zum Allerweltsnamen Hans ausstaffierte Bar am 16. März 2017 in Betrieb genommen.

Termine 2017

Oh… Jakob Lena Knebl und die mumok Sammlung

17. März bis 22. Oktober 2017

Pressekonferenz: 15. März 2017, 10 Uhr

Eröffnung: 16. März 2017, 19 Uhr

Hannah Black

Small Room

17. März bis 18. Juni 2017

Pressekonferenz: 15. März 2017, 10 Uhr

Eröffnung: 16. März 2017, 19 Uhr

WOMAN

Feministische Avantgarde der 1970er-Jahre aus der SAMMLUNG VERBUND 6. Mai bis 3. September 2017

Pressekonferenz: 5. Mai 2017, 10 Uhr

Eröffnung: 5. Mai 2017, 19 Uhr

Martin Beck

rumors and murmurs

6. Mai bis 3. September 2017

Pressekonferenz: 5. Mai 2017, 10 Uhr

Eröffnung: 5. Mai 2017, 19 Uhr

Sammlungspräsentation kuratiert von Martin Beck

watching sugar dissolve in a glass of water

6. Mai 2017 bis 4. März 2018

Kuratiert von Martin Beck

FISCHERSPOONER

Sir

30. Juni bis 8. Oktober 2017

Presserundgang: 28. Juni 2017, 10 Uhr

Eröffnung: 29. Juni 2017, 19 Uhr

Naturgeschichten

22. September 2017 bis 14. März 2018

Pressekonferenz: 20. September 2017, 10 Uhr

Eröffnung: 21. September 2017, 19 Uhr

Kunst ins Leben!

Der Sammler Wolfgang Hahn und die 1960er-Jahre

10. November 2017 bis 24. Juni 2018

Presserundgang: 8. November 2017, 10 Uhr

Eröffnung: 9. November 2017, 19 Uhr

Kapsch Contemporary Art Prize 2017

10. November 2017 bis 11. März 2018

Presserundgang: 8. November 2017, 10 Uhr

Eröffnung: 9. November 2017, 19 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

mumok Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Karin Bellmann, Katja Kulidzhanova

+43 (1) 52500-1400

presse @ mumok.at

www.mumok.at