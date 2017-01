ÖVP-Klubklausur (4) - Lopatka: Wir tragen das Thema der Digitalisierung ins Parlament

Expertendiskussion zu Social Media

Pöllauberg (OTS/ÖVP-PK) - Eine hochkarätige Expertendiskussion unter der Moderation von Michael Fleischhacker zum aktuellen Thema Social Media stand heute, Donnerstag, am Beginn des zweiten Tages der ÖVP-Klubklausur im steirischen Pöllauberg. ÖVP-Klubobmann Dr. Reinhold Lopatka: „Wir werden diese Debatte auch ins Parlament tragen, weil wir uns für rechtliche Zusammenhänge und gesetzliche Rahmenbedingungen zuständig sehen. Soziale Medien gewinnen zunehmend eine Bedeutung - ähnlich stark wie Printmedien“, so Lopatka. Er geht davon aus, dass in der nächsten Legislaturperiode jeder Abgeordnete auf Kanälen wie beispielsweise Facebook oder Twitter nicht nur im Wahlkreis, sondern auch bei seinen anderen Zielgruppen aktiv sein werde.

Bei der Diskussion mit unabhängigen Experten wie Prof. Dr. Jürgen Pfeffer von der Technischen Universität München, Social-Media-Expertin Mag. Judith Denkmayr und dem deutschen Publizisten und Philosophen Dr. Wolfram Eilenberger kam die große Bandbreite an möglichen Haltungen und unterschiedlichen Aspekten hervor.

Prof. Dr. Jürgen Pfeffer wies darauf hin, dass die Menschen im Netz Spuren und damit Daten hinterlassen, die von anderen genutzt werden, um noch mehr zu erfahren. Dieses Risikos müsse sich jeder Einzelne in der täglichen Interaktion bewusst sein. „Wir sind nicht die Kunden, sondern das Produkt.“ Leute, die beispielsweise an einem Quiz teilnehmen, müssten sich bewusst sein, dass sie damit auch persönliche Informationen verbreiten. Auch Dr. Wolfram Eilenberger hob die Macht von Google hervor. Das Netz sei allgegenwärtig, allwissend und habe über uns biografische Macht, die sonst nur den Göttern zugesprochen wurde. Die Teilnahme sei optionslos, keiner habe die Entscheidung, aus diesem „Experiment“ auszusteigen. Eilenberger hob auch die Gefahr einer Brutalisierung durch eine gesichtslose Kommunikation hervor.

Die Social Media-Expertin Mag. Judith Denkmayr verwies allerdings auf das „Risk of not investing“, wie es auch im Finanzbereich gegeben sei. Der Transport von Inhalten komme allerdings vielfach zu kurz. Facebook sei ein user-zentriertes Medium und man müsse bei Postings beispielsweise immer mit Katzenvideos konkurrieren. Man müsse aber lernen, damit umzugehen, es sei dies ein Prozess „und wir werden es schaffen, diese Technologie zu erlernen“ und einen Konsens bei der Anwendung zu finden. Für Parteien sei es allerdings notwendig, Glaubwürdigkeit und Vertrauen zu entwickeln.

