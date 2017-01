Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 13.1.: „Wenn ein Pieps das Leben rettet“

Wien (OTS) - Ellen Lemberger stellt im Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am Freitag, den 13. Jänner (9.42 Uhr) einen „Hidden Champion“ vor:

die steirische Firma Pieps, die Lawinen-Verschütteten-Suchgeräte herstellt.

Die Firma Pieps mit Sitz im steirischen Lebring widmet sich ganz der Sicherheit in Eis und Schnee. Das Unternehmen gilt als weltweiter Technologieführer bei der Herstellung von Lawinen-Verschütteten-Suchgeräten. Vor fast 50 Jahren hat Pieps das erste Gerät entwickelt, mittlerweile ist die digitale Technik Standard. Vor zwei Jahren revolutionierte Pieps außerdem den Markt von Lawinen-Airbag-Rucksäcken. Damit soll verhindert werden, dass Menschen tief in einer Lawine verschüttet werden. Die neue Technik wird nicht von allen uneingeschränkt positiv gesehen. Und vor allem:

Der richtige Umgang damit muss von den Benutzern vorher trainiert werden. Ellen Lemberger hat an so einem Trainings-Workshop in Zürs am Arlberg teilgenommen.

