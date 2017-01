Präsident Vitouch zu Kern-Rede: „SPÖ-Dornröschenschlaf beendet“

uniko sieht in Programm des Kanzlers Chance für Auflösung von Blockaden

Wien (OTS) - Sehr positiv reagiert der Präsident der Österreichischen Universitätenkonferenz (uniko), Rektor Oliver Vitouch, auf die Ideen, die Bundeskanzler und SPÖ-Vorsitzender Christian Kern gestern Abend in seinem Programm „Plan A“ der Öffentlichkeit präsentiert hat. „Vor wenigen Tagen habe ich der SPÖ noch einen hochschulpolitischen Dornröschenschlaf attestiert. Nun wurde sie wachgeküsst.“ Für Vitouch zeugen die artikulierten Vorstellungen, die Universitäten betreffend, jedenfalls von „Dynamik, Vision und dem Wunsch zu gestalten“.

„Über die genannten Details muss man sicher noch diskutieren“, hält der uniko-Präsident fest. Aber das Programm beweise Aufmerksamkeit für die Rolle der Universitäten und ihrer Studierenden für die künftige Prosperität des Landes, und lasse die Ambition erkennen, Dinge zum Besseren zu wenden. Ein Bekenntnis wie „Hohes Gut Hochschulen“ deutet, so Vitouch, zudem darauf hin, dass an der SPÖ-Spitze eine neue Wahrnehmung für die Bedeutung und die Leistungen der Universitäten entstanden sei und langjährige Forderungen der uniko Gehör finden. Das Programm des Regierungschefs drücke sich nicht vor unangenehmen Fragen und beziehe klare Positionen, etwa wenn es abschließend heißt: „Die Kapazitäten an den österreichischen Universitäten gehören ausgebaut, die Betreuungsverhältnisse verbessert und die Studienqualität gesteigert.“

Der Präsident der uniko verknüpft mit dem – doppelten – Bekenntnis zu einer Studienplatzfinanzierung, das von Vizekanzler und Wissenschaftsminister Reinhold Mitterlehner und nunmehr auch von Bundeskanzler Kern erneuert wurde, die Hoffnung auf eine Auflösung der lange währenden Blockaden zwischen SPÖ und ÖVP in der Hochschulpolitik. „Sollte diese 2017 tatsächlich umgesetzt werden, dann hätte die Koalition ein Musterbeispiel für sachliche, lösungsorientierte, von Dogmen befreite Regierungsarbeit geliefert“, ergänzt Vitouch.

