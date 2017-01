Stronach/Steinbichler: Sinnlose Transporte verhindern, statt Dieselpreiserhöhung

„Konzernatlas 2017“ zeigt Gefahr der Großkonzerne für regionale Landwirtschaft und Ernährung auf

Wien (OTS) - „Statt entgegen aller Regierungsversprechen die Steuern zu erhöhen, sollte Minister Rupprecher lieber die unnötigen Transporte mit Container-Schiffen und Flugzeugen und den damit verbundenen Lkw-Verkehr verhindern. Brennholz, Gemüse, Holzpellets, Fleisch, Eier, Fische werden kreuz und quer durch die Welt befördert“, kommentiert Team Stronach Wirtschaftssprecher Leo Steinbichler die Forderung des ÖVP-Umweltministers, den Dieselpreis aus ökologischen Gründen zu erhöhen. Permanent an irgendwelchen Steuerschrauben zu drehen, könne nicht die Lösung sein. Man müsse die Bevölkerung endlich entlasten statt sie ununterbrochen zu schröpfen, mahnt der Team Stronach Mandatar. „Zahlreiche Pendler, Mütter am Land, die Ihre Kinder in die Schule bringen müssen, Unternehmen, die auf den Transport angewiesen sind und auch die heimische Landwirtschaft dürfen nicht von den horrenden Spritkosten erdrückt werden“, so Steinbichler.

Der Team Stronach Mandatar verweist auch auf den heute präsentierten "Konzernatlas 2017". Dem zufolge kontrollieren lediglich vier Großkonzerne rund 70 Prozent des Welthandels mit Agrarrohstoffen. Fünf der 12 kapitalintensivsten Übernahmen börsennotierter Konzerne in 2015 und 2016 fanden im Agrar- und Ernährungsbereich statt – „die Vielfalt für Ernährung und Natur bleibt dabei auf der Strecke; genauso wie eine regional bäuerliche, sozial und ökologisch ausgerichtete Landwirtschaft“, so Steinbichler. Und weiter: „Hier muss der Minister mit seiner Kritik ansetzen und aktiv werden, nicht abermals die Unternehmer und Autofahrer abzocken. Rupprechter will vermeintlich Gutes tun, indem er aber allen schadet!“

