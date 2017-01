Dagmar Havlová zu Gast im Theatermuseum und im Metro Kinokulturhaus

Ausstellungsbesuch und Pressegespräch im Theatermuseum, Filmvorführung mit Publikumsgespräch im Metro Kinokulturhaus

Wien (OTS) - Ausstellungsbesuch und Pressegespräch

Freitag, 20.1.2017, 11.45 Uhr

Theatermuseum

Lobkowitzplatz 2, 1010 Wien

www.theatermuseum.at

Filmvorführung mit Publikumsgespräch

Abgang/Odcházení (CZ 2011, Regie/Buch: Václav Havel)

Freitag, 20.1.2017, 20.00 Uhr

Metro Kinokulturhaus

Johannesgasse 4, 1010 Wien

www.filmarchiv.at

Vom regimekritischen Bühnenautor und Dissidenten bis zum Staatspräsidenten führt die Biografie Václav Havels (1936–2011). Österreich spielte für ihn und seine Frau Dagmar in zwei schwierigen Lebenssituationen eine bedeutende Rolle.

Mit Beginn von Husáks Normalisierung wurde Václav Havel von den kommunistischen Machthabern zunehmend aus dem offiziellen kulturellen Leben verdrängt. Seine Werke durften in der Tschechoslowakei 17 Jahre lang weder publiziert noch aufgeführt werden. Seine Verfolgung durch den Staatssicherheitsdienst gipfelte in einer vierjährigen Inhaftierung. Burgtheaterdirektor Achim Benning bot Václav Havel in den Jahren 1975–1986 die sehnlich vermisste Bühne – respektvoll nannte der Mann, der nicht in der Lüge leben wollte, die Wiener Bühne daher auch sein Muttertheater, mateřské divadlo. Rettung im wahrsten Sinne des Wortes sollte Václav Havel später erneut in Österreich erfahren. 1998 verbrachte er – nun als Staatspräsident der Tschechischen Republik – mit seiner Ehefrau Dagmar den Osterurlaub in Tirol und musste nach einer lebensbedrohlichen Erkrankung dort notoperiert werden.

Das Theatermuseum zeigt aktuell die Ausstellung Seine Freiheit, unsere Freiheit. Václav Havel und das Burgtheater, die von Anna Freimanová und der Václav Havel Bibliothek Prag kuratiert wurde. Diese widmet sich den Stücken Hávels, die unter Direktor Benning vielbeachtet in Wien uraufgeführt wurden. Dagmar Havlová, tschechischer Schauspielstar und First Lady 1997–2003, wird die Ausstellung besichtigen und im Anschluss für Pressefragen zur Verfügung stehen.

Im Begleitprogramm der Ausstellung zeigt das Filmarchiv Austria im Metro Kinokulturhaus den Film Abgang/Odcházení, das Filmregiedebüt von Václav Havel nach seinem gleichnamigen Theaterstück. Dagmar Havlová spielte darin die weibliche Hauptrolle. Sie wird im Anschluss an die Vorführung an einem Publikumsgespräch teilnehmen.

Dagmar Havlová‚ vielfach ausgezeichnete Film- und Theaterschauspielerin, wirkte in über 50 Langfilmen und 300 Fernsehproduktionen mit, darunter zahlreiche Kinderfilme. Ihre Theaterkarriere begann im Theater Husa na provázku, später ging sie ans Jiří Wolker Theater und ist seit 1979 Ensemblemitglied des Prager Theaters in den Weinbergen. Sie ist Vorsitzende ihrer mit Václav Havel gegründeten Stiftung VIZE 97 (www.vize.cz/en), die vorrangig im kulturellen und medizinischen Bereich tätig ist.

