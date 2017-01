ÖWA PLUS 2016-III: Erstmals Reichweitendaten für das Sommerquartal

Die mobile Nutzung liegt weiterhin bei mehr als 70 Prozent. Die unter 60-Jährigen sind fast vollständig im Netz vertreten.

Wien (OTS) - Der Anteil der Internetnutzer liegt in Österreich im Ausweisungszeitraum bei 83,6 Prozent. Die Internetnutzung nimmt im Alter deutlich ab: Während 94,4 Prozent aller 14- bis 59-Jährigen regelmäßig online sind, sind es bei den über 60-Jährigen nur noch 54,9 Prozent.

Bereits 70,3 Prozent der User nutzen das Internet mobil, während nur noch 29,7 Prozent das Internet ausschließlich stationär nutzen. Der Anteil der Nutzer von mobilen Endgeräten liegt bei den Männern bei 73,1 Prozent, bei den Frauen bei 67,3 Prozent. Bei den 14- bis 19-Jährigen ist die mobile Nutzung mit 97,0 Prozent in der Zielgruppe besonders hoch.

Die Nutzungsschwerpunkte liegen in der Verwendung von Suchmaschinen mit 93,1 Prozent, dem Versenden und Empfangen von privaten E-Mails (89,8 Prozent) und dem Interesse am Wetter (81,9 Prozent). Dahinter folgen Nachrichten und Politik (76,9 Prozent), die zielgerichtete Suche nach Angeboten (74,8 Prozent) sowie die Routenplanung (74,2 Prozent).

Reichweitenranking

Mit einer Reichweite von 3.215.000 Unique Usern (52 Prozent) pro Monat liegt das ORF.at Network bei den Online Angeboten in der aktuellen Erhebung an erster Stelle im Ranking, knapp gefolgt vom styria digital one Dachangebot (3.203.000 Unique User bzw. 51,8 Prozent) und dem willhaben.at Dachangebot (3.054.000 Unique User bzw. 49,4 Prozent). Bei den Einzelangeboten führt willhaben.at (3.044.000 Unique User bzw. 49,2 Prozent) vor orf.at (2.875.000 Unique User bzw. 46,5 Prozent) und derstandard.at (1.977.000 Unique User bzw. 32,0 Prozent).

Bei den Vermarktern liegt styria digital one mit 4.439.000 Unique Usern (71,8 Prozent) vor Goldbach Audience mit 3.635.000 Unique Usern (58,8 Prozent) und dem AboutMedia-Netzwerk mit 2.623.000 Unique Usern (42,4 Prozent).

Die ÖWA Plus Studie differenziert zusätzlich zur gesamten Internetnutzung zwischen stationärer und mobiler Nutzung, als Kriterium wird die Verwendung der jeweiligen Endgeräte herangezogen. Bereits zum dritten Mal wird die App-Nutzung in der Reichweitendarstellung berücksichtigt.

Studieneckdaten

Die ÖWA Plus Erhebung 2016-III weist Reichweiten- und Strukturdaten für 62 Teilnehmer mit 137 Online Angeboten, sechs Vermarktungsgemeinschaften und 928 buchbare Belegungseinheiten aus. Darüber hinaus liefert sie Kerndaten zur Internetnutzung, zu persönlichen Interessen und Anschaffungswünschen.

Das ÖWA Plus Universum repräsentiert im Erhebungszeitraum (3. Quartal 2016) mit 5,7 Millionen Menschen 92,4 Prozent aller Internetnutzer und deckt damit den österreichischen Internetmarkt weitgehend ab. Die Multimethodenstudie ÖWA Plus liefert Kerndaten für die Online Mediaplanung und gilt als zentrale Studie für das digitale Marketing in Österreich.

Online-Zähltool, Mediaplanung

Allen Interessenten steht unter www.oewaplus.at das frei zugängliche Online-Zähltool für den ÖWA Plus-Datensatz mit ausgewählten Leistungswerten für alle Angebote und Vermarkter auf Tages-, Wochen-und Monatsebene auf Basis der mobilen, der stationären und der Gesamtnutzer zur Verfügung. Außerdem können Strukturdaten für den Gesamtmarkt berechnet werden.

Der gesamte Datensatz kann auf Monats- und Wochenbasis auch über das Planungstool Zervice bezogen werden. Neben Kreuztabellen und Rangreihen ist das Erstellen von Mediaplänen inklusive Optimizer für alle Angebote und Belegungseinheiten möglich. Zusätzlich zum Gesamtdatensatz stehen jeweils ein mobiler und ein stationärer Datenbestand zur Verfügung. Seit der letzten Erhebung sind die Kaufkraftstufen nach dem Modell der Media Analyse als neue Planungsvariable hinterlegt.

ÖWA

Die ÖWA wurde 1998 mit dem Ziel gegründet, objektive Messzahlen für das Internet zu erheben, sowie den Online-Werbemarkt zu fördern.

Als Dienstleister der ÖWA Plus-Studie fungieren Ebert & Grüntjes GbR, HTS Informationssysteme für Marktforschung GmbH, Integral Markt- und Meinungsforschungsges.m.b.H., Interrogare GmbH, Kantar Media spring GmbH & Co KG und Kantar TNS GmbH.

Weitere Informationen finden Sie unter www.oewa.at bzw. www.oewaplus.at.

