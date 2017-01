FPÖ-Vilimsky heißt Marco Zanni in der ENF-Fraktion herzlich willkommen

Grillo-Mann Zanni bestätigt Aufwärtstrend der ENF und stärkt direkt-demokratisches Profil

Wien (OTS) - Der freiheitliche Delegationsleiter im EU-Parlament, Harald Vilimsky, zeigte sich in einer ersten Stellungnahme sehr erfreut über den gestrigen Beitritt von Marco Zanni, der aus der 5-Sterne Bewegung um Beppe Grillo kommt, zur ENF-Fraktion. „Marco Zanni ist ein junger, dynamischer und fleißiger Politiker, der uns auch schon in der Vergangenheit durch seine ähnlichen politischen Positionen aufgefallen ist und uns bei einigen Anträgen unterstützt hat. Ich gratuliere insbesondere auch Lega-Nord-Chef Matteo Salvini, dem es schließlich gelungen ist, Marco zu uns ins Boot zu holen“, so Vilimsky.

Den Beitritt des 30-jährigen aufstrebenden Zanni sieht Vilimsky auch als ein weiteres Zeichen dafür, dass die ENF-Fraktion und die in ihr vereinten politischen Kräfte die politische Zukunft Europas vertreten. Immer mehr junge Menschen würden sich wünschen, dass nicht ewig weitergewurstelt werde, sondern die Probleme in der EU endlich beim Namen genannt werden und an vernünftigen Lösungen gearbeitet werde. „Mit Marco Zanni können wir unser direkt-demokratisches Profil weiter schärfen und erhalten auch in wirtschafts- und budgetpolitischen Fragen eine ausgezeichnete Verstärkung, die angesichts des nunmehr zehn Jahre andauernden wirtschaftlichen Siechtums in Italien bereit ist, echte Alternativen anzudenken“, so der FPÖ-Delegationsleiter.

