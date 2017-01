Blümel: Gangbetten-Skandal eskaliert – Wehsely muss für Versorgungssicherheit sorgen

Gefährdungsanzeigen wegen Versorgungsgefahr im Umlauf – Wehsely hat sich geistig schon verabschiedet – Bürgermeister muss eingreifen

Wien (OTS) - „Während die Gangbetten-Situation in Wiens Spitälern jeden Tag ein Stück mehr eskaliert, bereits Gefährdungsanzeigen wegen Versorgungsgefahr im Umlauf sind und Ärztinnen und Ärzten deshalb vom KAV angeblich Urlaubssperren angedroht werden, verharrt die rot-grüne Stadtregierung weiterhin in Untätigkeit“, so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien, Stadtrat Gernot Blümel. „Auch wenn sich Stadträtin Wehsely von ihrem Job offensichtlich geistig schon verabschiedet hat, ist sie bis dato noch immer die Ressortverantwortliche und muss die Versorgung in Wiens Spitälern gewährleisten. Alles andere ist untragbar und inakzeptabel. Wenn Wehsely nicht endlich tätig wird, muss der Bürgermeister eingreifen, was längst sein Job gewesen wäre“, so Blümel. „Es kann nicht sein, dass Patientinnen und Patienten in Wien unversorgt bleiben, weil die Wiener SPÖ mit internen Befindlichkeiten und Krisensitzungen beschäftigt ist. Wehsely soll endlich ihren Job erledigen und für Versorgungssicherheit in Wiens Spitälern sorgen.“

