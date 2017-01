„Heimat Fremde Heimat“-Spezial über „Fremde Liebe“

Am 15. Jänner um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Silvana Meixner präsentiert am Sonntag, dem 15. Jänner 2017, um 13.30 Uhr in ORF 2 eine von Doris Plank gestaltete „Heimat Fremde Heimat“-Spezialausgabe zum Thema „Fremde Liebe“.

„Heimat Fremde Heimat“ hat Singles und Paare aus verschiedenen Kulturen, die in Österreich leben, getroffen und mit ihnen über Liebe und Sexualität gesprochen: Wann werden etwa Jugendliche in der Türkei oder Indien aufgeklärt? Was wissen junge Menschen in Afghanistan oder Syrien über Sexualität, bevor sie in die Ehe gehen? Und glaubt man heute in Indonesien oder in Österreich noch an die große Liebe?

