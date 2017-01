„Zitterzulage“ bei „Was gibt es Neues?“ am 13. Jänner

Mit Resetarits, Beimpold, Stipsits, Eberhartinger und Gernot

Wien (OTS) - Ein neues Jahr, ein neues Thema: Vor genau 60 Jahren wurde die Frisbee-Scheibe erfunden! Und Oliver Baier kann daher in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ besonders elegant seine Goodies an Mann und Frau bringen. Im Speziellen sind das am Freitag, dem 13. Jänner 2017, um 21.35 Uhr in ORF eins Lukas Resetarits, Uli Beimpold, Thomas Stipsits, Klaus Eberhartinger und Viktor Gernot. Vielleicht passt auch die Frage nach der „Schauscheibe“ zum Sendungsthema. Filmregisseur Stefan Ruzowitzky möchte schließlich wissen, was denn eine „Zitterzulage“ ist. Sein aktueller Film „Die Hölle“, der im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens vom ORF unterstützt wurde, ist ab 19. Jänner in den österreichischen Kinos zu sehen.

