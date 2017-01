Susannne Herbek neue SeniorInnenbeauftragte der Stadt Wien

Stadträtin Sonja Wehsely: Herbek ist Spitzenkraft für die Wiener SeniorInnen

Wien (OTS) - Dr.in Susanne Herbek wurde am 12.1.2017 im Gemeinderatsausschuss für Gesundheit, Soziales und Genearationen als neue SeniorInnenbeaftragte der Stadt Wien vorgestellt. Sie folgt damit Dr.in Angelika Rosenberger-Spitzy nach, die Ende 2016 in Pension gegangen ist. Gesundheits- und Sozialstadträtin Mag.a Sonja Wehsely über die neue SeniorInnenbeauftragte: "Ich freue mich über die Bestellung von Susanne Herbek. Mit ihrer Erfahrung im Bereich des Gesundheitsmanagements konnten wir eine Spitzenkraft für die Anliegen der älteren Wienerinnen und Wiener gewinnen. Sie wird auch in Zukunft die bewährte Vernetzung aller Einrichtungen in der Stadt sicherstellen und so garantieren, dass eine wachsende Stadt wie Wien weiter so seniorInnenfreundlich, wie wir es gewohnt sind.“

Die ausgebildete Ärztin war bis zum Jahreswechsel als Geschäftsführerin der ELGA GmbH, der Errichtungsgesellschaft der österreichischen elektronischen Gesundheitsakte ELGA tätig und wechselte mit 1.1.2017 in eine Managementposition beim Fonds Soziales Wien – sie leitet dort als Chefärztin die Stabsstelle „Chefärztliche Angelegenheiten und SeniorInnenagenden“. Auf ihre neue Zusatzaufgabe als Wiener SeniorInnenbeauftragte freut sie sich schon sehr: „Die Arbeit mit und für Menschen hat mich durch mein bisheriges Berufsleben geleitet. Nun möchte ich meine Kenntnisse und Erfahrungen aus dem Bereich des Gesundheitswesens umfassend in die weitere Gestaltung der Angebote und Projekte der Stadt Wien für Seniorinnen und Senioren einbringen, insbesondere wenn es der Vernetzung und Zusammenarbeit vieler Organisationen und einer offensive Informationsarbeit dazu bedarf

Werdegang

Dr.in Susanne Herbek promovierte 1984 an der Universität Wien zur Doktorin der gesamten Heilkunde. Nach ihrer ärztlichen Ausbildung im Krankenhaus Hietzing arbeitete die akademische Krankenhausmanagerin in der Generaldirektion des Wiener Krankenanstaltenverbunds, zwischen 1993 und 1998 sie als stellvertretende Leiterin der Abteilung Medizin. Einer kurzen BeraterInnentägigkeit bei der Ernst & Young Unternehmensberatung folgte bis August 2001 die Tätigkeit als stellvertretende Dezernatsleiterin für Gesundheitsplanung in der Landessanitätsdirektion Wien. Von 2001 bis 2005 leitete sie die Sozial- und Gesundheitsplanung in der Bereichsleitung für Sozial- und Gesundheitsplanung sowie Finanzmanagement der Geschäftsgruppe Gesundheit und Soziales. Von 2005 bis Ende 2009 war Dr.in Susanne Herbek Direktorin der Teilunternehmung Krankenanstalten der Stadt Wien, bevor sie mit 1.1.2010 die Geschäftsführung der ELGA GmbH übernahm.

