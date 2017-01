Sidl/Tröls-Holzweber: Stärkung „digitaler Kompetenz“ an Schulen ist wichtiger Vorstoß

NÖ soll EU-Vorzeigeregion bei Forschung und Innovation werden

St. Pölten (OTS) - „Mit Investitionen in Forschung, Innovation und Technologie kann es uns gelingen, Niederösterreich zur Vorzeigeregion in Europa zu machen und gleichzeitig so dringend benötigte Arbeitsplätze zu schaffen. Bis 2020 können durch gemeinsame Kraftanstrengungen 20.000 neue Jobs in diesen Bereichen entstehen. Aber wir müssen auch an die weitere Entwicklung denken, denn die Veränderungen in unserer täglichen Welt werden wohl an Dynamik noch zunehmen! Der Vorstoß der Bildungsministerin, einen Unterrichtsschwerpunkt oder ein Unterrichtsfach ‚digitale Kompetenz’ einzuführen, ist dazu ein ganz außerordentlich wichtiger Beitrag, ist es doch unerlässlich, die Kinder und Jugendlichen von der Pike auf fit für die Gesellschaft 4.0 zu machen“, begrüßt der Wissenschaftssprecher der SPNÖ, LAbg. Dr. Günther Sidl, die von Bildungsministerin Dr. Sonja Hammerschmid angeregte Stärkung digitaler Kompetenzen schon ab der Volksschule.

„Eine wichtige Komponente digitaler Kompetenzen ist es auch, den Kindern schon frühzeitig den richtigen Umgang mit dem Netz zu vermitteln. Die Kinder wachsen heute ganz selbstverständlich mit dem Zugang zu einer digitalen Welt auf, aber sie haben vielfach nicht das Wissen und Verständnis, welchen Inhalten sie vertrauen können oder was sie von sich selbst preisgeben sollten. Auch in dieser Hinsicht ist der Vorschlag der Bildungsministerin ganz besonders wichtig und zu begrüßen“, ergänzt SPNÖ-Bildungssprecherin LAbg. Ilona Tröls-Holzweber.

„Internet und neue Medien sind schon heute nicht mehr aus dem täglichen Leben und der Arbeitswelt wegzudenken und werden es in Zukunft noch weniger sein. Wenn wir also wollen, dass wir auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten den Anschluss nicht verlieren, müssen wir bei der Bildung und Ausbildung ansetzen. Die von Bildungsministerin Hammerschmid angeregte Vermittlung ‚digitaler Kompetenzen‘ schon ab der Volksschule ist dazu ein ganz entscheidender Beitrag“, so die beiden SPNÖ-Mandatare unisono.

(Schluss) kr

Rückfragen & Kontakt:

SPNÖ-Landtagsklub

Mag.a Rita Klement

Pressereferentin

02742 9005 DW 12560, Mobil: 0676/7007309

rita.klement @ noel.gv.at