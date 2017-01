ÖH ad Kern: Echter freier Hochschulzugang ist gefragt!

Grundlagenforschung, Vielfalt und Rechtssicherheit im Hochschulsektor müssen gestärkt werden!

Wien (OTS) - Die ÖH befürwortet das Bekenntnis gegen Studiengebühren, allerdings stehen nicht nur finanzielle Hürden, sondern auch Zugangsbeschränkungen, die mit der kapazitätsorientierten Studienplatzfinanzierung kommen, dem freien Hochschulzugang entgegen:

„Die direkte Form der Studienplatzfinanzierung darf nicht zu Zugangsbeschränkungen führen. Die Entwicklung der letzten Jahre mit beispielsweise kostenpflichtigen Einstiegstests geht in die entgegengesetzte Richtung von freiem Hochschulzugang.“, zeigt sich Marie Fleischhacker vom Vorsitzteam der Bundesvertretung der Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH) besorgt und fügt hinzu:“ Zudem bringt die geplante Leistungsselektion keine bessere soziale Durchmischung, die an Österreichischen Hochschulen dringend zu stärken ist!“

Die Fokussierung der Forschung auf Themenbereiche mit Wachstums- und Beschäftigungswirkung, sowie die Konzentration auf MINT- Fächer sind zu kurzfristig gedacht: „Die alleinige Konzentration auf arbeitsmarktrelevante Themen gefährdet die langfristige Basis der Wissenschaft. In der Forschung darf Grundlagenforschung nicht gekürzt werden, in der Lehre muss langfristig gedacht und alle Bereiche ausfinanziert werden!“, warnt Fleischhacker.

Vor dem Ausbau der Fachhochschulen müssen die Bedingungen für Studierende in diesem Hochschulsektor verbessert werden: „Die rechtlichen Rahmenbedingungen an Fachhochschulen gewährleisten keine Rechtssicherheit für Studierende. Die Überführung vom Privatrecht ins Verwaltungsrecht ist seit langem fällig. Mehr Studierende in diesen Sektor leiten zu wollen ohne vorher einen passenden Rahmen zu schaffen ist mehr als unverantwortlich!“, kritisiert Fleischhacker abschließend.

