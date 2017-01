WU matters. WU talks. Wirtschaftsnobelpreisträger James J. Heckman referiert an der WU

Am 16. Jänner 2017 erhält Wirtschaftsnobelpreisträger James J. Heckman das Ehrendoktorat der WU. Im Anschluss daran referiert Heckman über „Inequality, Social Mobility, and Public Policy“.

Wien (OTS) - Am 16. Jänner 2017 wird dem Wirtschaftsnobelpreisträger James J. Heckman das Ehrendoktorat der Wirtschaftsuniversität Wien durch WU-Rektorin Edeltraud Hanappi-Egger verliehen. Im Anschluss an die Ehrung referiert der US-amerikanische Ökonom im Rahmen der Veranstaltungsreihe WU matters. WU talks. zum Thema „Inequality, Social Mobility, and Public Policy“. Heckman widmet sich seit vielen Jahren Untersuchungen zu Kosten und Nutzen von Bildung und plädiert für stärkere frühkindliche Förderungen.

Der US-amerikanische Ökonom James J. Heckman erhielt im Jahre 2000 für seine Theorien und Methoden zur Analyse selektiver Stichproben den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Durch seine Arbeiten lässt sich heute beispielsweise einschätzen, wie sich die Dauer von Arbeitslosigkeit auf die Chancen auswirkt, eine neue Stelle zu finden. Heckman lehrt an der Universität von Chicago und forscht unter anderem zu den Themen Sozialsysteme, Arbeitsmärkte und alternative Einkommensverteilung. Hohe Aufmerksamkeit erhielt Heckman für seine Berechnungen zur „Kosten-Nutzen-Rechnung“ von Bildung und Bildungsmaßnahmen. Bereits seit vielen Jahren plädiert er für die Verstärkung der frühkindlichen Förderung zur Reduktion von Ungleichheiten. Seine Untersuchungen bestätigen, dass Investitionen in frühkindliche Bildungsmaßnahmen auf lange Sicht gesehen viel stärkere positive Effekte als Programme zur Förderung von Grundschulkindern oder Jugendlichen zeigen. Diesem Thema widmet sich der Wirtschaftsnobelpreisträger unter anderem in seiner Public Lecture im Rahmen von WU matters. WU talks. in seinem Vortrag „Inequality, Social Mobility, and Public Policy“ am 16. Jänner 2017 um 18 Uhr an der WU.

Ehrendoktorat der WU

Zur Analyse von empirischem Datenmaterial interessiert sich Heckman bereits lange für statistische und ökonometrische Modelle und kooperiert hierfür verstärkt interdisziplinär mit WissenschaftlerInnen aus Statistik, Ökonometrie und Datenverarbeitung. Seit 2011 arbeitet er mit WU-Professorin Sylvia Frühwirth-Schnatter, Vorständin des Instituts für Statistik und Mathematik, an der statistischen Faktorenanalyse. 2014 publizierten sie ihr erstes gemeinsames Paper „Bayesian Exploratory Factor Analysis“, im Journal of Econometrics. Auch sonst sind die Forschungsinteressen des Wirtschaftsnobelpreisträgers eng mit jenen der WU verzahnt, insbesondere im Bereich von Ungleichheit, sozialer Mobilität und Humankapital. Die WU ehrt den renommierten US-Ökonomen mit dem Titel „Doktor honoris causa“. Die Laudatio hält Petra E. Todd von der University of Pennsylvania. Im Anschluss an die Verleihung der Ehrendoktorwürde durch WU-Rektorin Edeltraud Hanappi-Egger referiert Heckman zum Thema „Inequality, Social Mobility, and Public Policy“.

Verleihung des Ehrendoktorats an James J. Heckman

Wann: 16. Jänner 2017, 17 Uhr

WU matters. WU talks. Public Lecture von James J. Heckman

Wann: 16. Jänner 2017, 18 Uhr

Wo: Festsaal 1, Gebäude LC, Campus WU,

Zur Anmeldung: https://short.wu.ac.at/sndu

Datum: 16.1.2017, 17:00 - 20:00 Uhr



Ort:

Wirtschaftsuniversität Wien Festsaal 1, Library & Learning

Center (LC)

Welthandelsplatz 1, 1020 Wien



Url: http://www.wu.ac.at



