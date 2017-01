Kern-Rede – Stronach/Lugar: Gefühlt die 300ste Ankündigung eines Neustarts

Wien (OTS) - „Kern hat ja die Probleme in unserem Land erkannt – und teilweise auch Lösungsansätze - aber sein gestriger Auftritt war gefühlt die 300ste Ankündigung eines Neustarts“, kommentiert Team Stronach Klubobmann Robert Lugar die Kanzlerrede. Zusammen mit der ÖVP werde ein Neustart, eine Politik der Reformen nicht gelingen, „das haben die vergangenen Jahre und Jahrzehnte der Großen Koalition schon gezeigt“, so Lugar. Es sei auch „völlig egal, wer an der Spitze der Regierungsparteien steht - diese Koalition ist nicht zu retten!“ Deshalb begrüßt das Team Stronach auch Kerns Vorschlag des Mehrheitswahlrechts, „weil dadurch Platz für eine neue Regierung gemacht wird“, erklärt Lugar.

