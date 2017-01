GRAS erbost über Umfallen der SPÖ und BK Kern puncto offener Hochschulzugang

Plan A ist klares Bekenntnis zu flächendeckenden Zugangsbeschränkungen

Wien (OTS) - Die Grünen & Alternativen Student_innen (GRAS) sind erbost über das Umfallen von Bundeskanzler Kern und der SPÖ in puncto Zugangsbeschränkungen. "Mit der Studienplatzfinanzierung bekennt sich Kern klar zu flächendeckenden Zugangsbeschränkungen", zeigt sich GRAS-Aktivistin* Sabrina Burtscher entsetzt.

Im sogenannten "Plan A" von Bundeskanzler Kern ist nicht nur von einer "generellen Strukturreform" der Universitäten die Rede, sondern auch von einer "Maximalzahl" an Student_innen. Anstatt dem undurchlässigen System den Kampf anzusagen, richten sich Kerns Pläne gegen Student_innen und Studieninteressierte: "Leistungsselektion ist soziale Selektion, denn Zugangsbeschränkungen überwinden können vor allem jene mit einem unterstützenden, akademischen Hintergrund. Wer aber als erste_r in seiner_ihrer Familie studieren will, hat es so noch schwerer", betont Burtscher.

Mehr als bedenklich ist außerdem die fortschreitende Bildungsökonomisierung, der im Plan A reichlich Platz eingeräumt wird: Die Rede ist von einem Wettbewerb um Geldmittel zwischen den Universitäten, von der Förderung und vom Ausbau "zukunftsträchtiger Studienfächer" und von Exzellenzprämien, in der die Universitäten im Wettbewerb zueinander stehen. "Forschung wird hier noch stärker abhängig von der wirtschaftlichen Verwertbarkeit ihrer Ergebnisse -das ist gerade für die Grundlagenforschung fatal!", gibt Sabrina Burtscher zu bedenken. Die von Kern geforderte Beratung zu Studium und Beruf hat die Österreichische Hochschüler_innenschaft unter Mitwirkung der GRAS in den letzten Jahren massiv ausgebaut und verbreitert.

Plan A aber beinhaltet keine langfristige Vision darüber, wie sich die verschiedenen Hochschulsektoren entwickeln sollen, wie ihre Finanzierung langfristig gesichert werden kann oder wie Kern die Lage der Student_innen zu verbessern gedenkt. "Wenn Bundekanzler Kern glaubt, dass wir als Student_innen derartige Einschränkungen im Studium und in der österreichischen Forschungslandschaft hinnehmen, hat er sich getäuscht", so Burtscher kämpferisch.

Rückfragen & Kontakt:

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

GRAS - Grüne & Alternative Student_innen

Tel: 0660 57 63 421

www.gras.at

presse @ gras.at