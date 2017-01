Gewusst, wie: Bewusst Haushalten erweitert Angebot um praktische Tipps und Tutorials

Wien (OTS) -

Neuer Servicebereich bietet Informationen vom Gerätetransport über die Maschinenpflege bis hin zu Erste-Hilfe-Maßnahmen

Kurzvideos mit Anleitungen und Tutorials

Wie putze ich meinen Geschirrspüler? Worauf muss ich beim Transport einer Waschmaschine achten? Wie kann ich Kühl- oder Gefrierschränke energieeffizienter machen? Und wie messe ich überhaupt die Wasserhärte? Diese und weitere Fragen rund um Maschinenpflege, Transport und Wartung moderner Hausgeräte werden im neuen Servicebereich der Online-Plattform Bewusst Haushalten beantwortet. Damit ergänzt das Forum Hausgeräte das bisherige Online-Angebot von bewusst-haushalten.at, das bisher ein umfangreiches Facts & Figures über Hausgeräte sowie ein Lifestyle-Magazin umfasste.

„Neben unserem umfangreichen Fakten- und dem Lifestyle-Magazin auf bewusst-haushalten.at wollen wir nun den Dialog mit unseren Kunden intensivieren und weitere Themenschwerpunkte setzen. Im Alltag treten oft Fragen auf, die wir nun schnell und einfach beantworten können“, erklärt Alfred Janovsky, Branchensprecher des Forums Hausgeräte, die Weiterentwicklung der Webseite. „Der Servicebereich ist uns ein großes Anliegen, denn richtige Maschinenpflege verlängert die Lebensdauer der Geräte enorm und spart jede Menge Strom.“ Martin Nageler, Kundendienst-Techniker, zeigt in den Videos aus erster Hand wie Hausgeräte geputzt, gepflegt und aufgestellt werden. „Uns ist wichtig, die Fragen der Konsumenten so einfach und direkt wie möglich zu beantworten und in Bildern auch die entsprechenden Handgriffe zu zeigen“, erklärt Janovsky.

Der Servicebereich spricht alle Kunden an, die allgemeine Fragen zu ihren Hausgeräten haben: Was muss ich beim Aufstellen beachten? Wo finde ich die Typenbezeichnung? Was tun, wenn die Waschtrommel riecht? Die Informationen auf www.bewusst-haushalten.at/service/ umfassen die Pflege von Waschmaschinen, Trocknern, Geschirrspülern, Kühl- und Gefriergeräten sowie Backöfen und Herden. Ergänzt werden die Inhalte mit 16 Videos, die in wenigen Sekunden praktische Anleitungen und Erklärungen bieten.

Größter, deutschsprachiger Ratgeber für moderne Hausgeräte

Das Magazin auf www.bewusst-haushalten.at ist eine Hochglanzzeitschrift im Web und zeigt, wofür innovative Hausgeräte stehen: Emotion, Inspiration, Lifestyle. Die Geschichten erzählen, wie wir leben, wohnen, genießen und nachhaltig und komfortabel leben können. Und wie uns smarte Technologie dabei hilft. www.bewusst-haushalten.at ist der größte, deutschsprachige Ratgeber für moderne Hausgeräte und informiert umfassend über die Themenbereiche Spülen, Waschen, Trocknen, Kühlen, Gefrieren, Kochen und Backen. Über 35 verschiedene Gerätekategorien werden detailliert beschrieben – vom Backofen bis zum Waschtrockner. Die Plattform ist eine Initiative des Forum Hausgeräte, dem führende Marken-Hersteller für Hausgeräte angehören und das sich seit mehr als 30 Jahren für die Anliegen von Handel und Konsumenten einsetzt. Das Forum Hausgeräte ist ein Netzwerkpartner des Fachverbands der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI).

www.bewusst-haushalten.at

Über das Forum Hausgeräte

Das Forum Hausgeräte, ein Netzwerkpartner des Fachverbands der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI), ist eine firmenneutrale Interessengruppe der wichtigsten Hersteller und Importeure von Haushaltsgroßgeräten. Alle Mitglieder im Forum Hausgeräte stehen für Markenqualität und bewusstes Haushalten mit modernen Hausgeräten. Dazu zählen Marken wie AEG, Bauknecht, Bosch, Elektrabregenz, Gorenje, Liebherr, Miele, Neff, Siemens, Whirlpool und Zanussi.

