Vilimsky: UNHCR-Vorschläge zur Flüchtlingskrise sind kontraproduktiv

Effizienter Grenzschutz und Rückführungsabkommen notwendig statt sichere Migrationsrouten, die das Problem nur verschärfen

Wien (OTS) - Als „absolut kontraproduktiv“ bezeichnete heute der freiheitliche Delegationsleiter und FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky aktuelle Vorschläge des UNHCR über Maßnahmen zu Asyl und Migration. „Diese gießen nur zusätzliches Öl ins Feuer“, so Vilimsky.

Konkret fordert der UNHCR vereinfachte Asylverfahren, zusätzliche Flüchtlingsrouten, die Aufnahme von Wirtschaftsflüchtlingen und die Beschleunigung der Familienzusammenführung. Würde man dem folgen, wäre eine kontinentale Völkerwanderung von Afrika nach Europa die wahrscheinliche Folge, sagte Vilimsky.

Die Vorschläge entstammen einem aktuellen Papier, mit dem der UNHCR auf die Flüchtlingspolitik der EU Einfluss nehmen will. Heute, Donnerstag, wird Vincent Cochetel, der Europachef des UNHCR, diese Vorschläge in einem Ausschuss des Europaparlaments erörtern.

Der UNHCR wäre viel besser beraten, sich auf seinen eigentlichen Kernbereich zu reduzieren, nämlich die Betreuung tatsächlicher Flüchtlinge, statt der EU ihre Asyl- und Migrationspolitik vorschreiben zu wollen. „Genau ein solches utopische Denken hat Europa in diese schwere Krise gebracht, in der von Tag zu Tag mehr Menschen vor allem aus Nordafrika Richtung Europa strömen, weil sie den Verheißungen von Milch und Honig Glauben schenken“, betonte Vilimsky.

Der freiheitliche EU-Abgeordnete forderte, dass statt über legale Einreiserouten endlich über funktionierende Rückführungsabkommen und einen effektiven Grenzschutz gesprochen werden solle. „Es müssen Aufnahmezentren in den Krisenregionen außerhalb der EU etabliert werden. Das Konzept der sicheren Flüchtlingsrouten in die Europäische Union ist lediglich Werbung für Wirtschaftsflüchtlinge und absolut kontraproduktiv“, so Vilimsky.

