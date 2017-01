Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wien (OTS) - Am 11.01.2017 wurde gegen 12:55 Uhr in der Kreuzgasse (18. Bezirk) ein 11-jähriger Junge beim Überqueren der Straße von einem 56-jährigen Autolenker erfasst und schwer verletzt. Das Kind dürfte unmittelbar hinter einer Straßenbahn die Straße betreten haben. Es erlitt Knochenbrüche und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Paul EIDENBERGER

+43 1 31310 72114

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at