Suchtmittelstreifen: Schlag gegen Straßendealer in Ottakring

Wien (OTS) - In der Nacht von 10.01.2017 auf den 11.01.2017 führte die Polizei Ottakring gemeinsam mit der Polizeidiensthundeabteilung in Ottakring und Hernals eine koordinierte Schwerpunktaktion gegen Suchtmittelkriminalität und den Straßenverkauf von Cannabis und anderen Drogen durch. Neben der Präsenz am Gürtel und anderen bekannten Umschlagplätzen wurden auch einschlägig bekannte Lokale kontrolliert. Dabei fanden die Beamten mit Unterstützung zweier Diensthunde 206 Säckchen mit Cannabiskraut. Des Weiteren wurden elf männliche Tatverdächtige und zwei weitere unbekannte Täter nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes zur Anzeige gebracht. Zwei Personen wurden wegen unrechtmäßigem Aufenthalt im Bundesgebiet festgenommen und in ein Anhaltezentrum gebracht. Die sichergestellten Drogen waren für den Straßenverkauf vorgesehen gewesen und werden der Vernichtung zugeführt.

„No Business“

Wenige Stunden später gelang Beamten der Bereitschaftseinheit der Polizei Wien ein weiterer Erfolg im Kampf gegen die Suchtmittelkriminalität: Im Zuge einer Bestreifung des Bereiches Josefstädter Straße beobachteten die Beamten die Anbahnung eines Suchtmittelverkaufes zwischen zwei mutmaßlichen Dealern und zwei Abnehmern. Es wurden alle Beteiligten angehalten, ein Tatverdächtiger ergriff kurz aber erfolglos die Flucht. Die angehaltenen Abnehmer (33, 36) belasteten die beiden anderen, wegen Suchtmitteldelikten einschlägig amtsbekannten Männer (21, 23), woraufhin diese festgenommen wurden. Die Festgenommenen bestritten unisono mit den Worten „No Business“ die Anschuldigungen. Das von den Käufern an die mutmaßlichen Dealer übergebene Geld wurde in deren Gewahrsam sichergestellt. Im Nahebereich konnte noch auf einer Baustelle der Cannabis-Bunker der beiden Festgenommenen sichergestellt werden.

